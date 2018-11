Tohle bude nejerotičtější fanynka extraligy! S kým chodí vnadná kráska Nela?

Je tak žhavá, až by pod ní tál led. Nela Slováková od letošního léta chodí s hokejistou Lukášem Kozákem, který v minulosti nastupoval v KHL za Slovan Bratislava či Medveščak Záhřeb a extraligu už si vyzkoušel předloni v dresu Komety Brno. Ve čtvrtek se stal novou posilou Karlových Varů.

„Chtěl jsem jít zpátky do Čech, protože to tu už znám, i když posledně jsem odehrál v Kometě jen 12 utkání. Neměli jsme tehdy moc dobrou sezonu, a tak jsem v lednu odešel do Slovanu. Věřím, že tentokrát si v extralize zahraji víc zápasů a to působení tady bude úspěšnější,“ řekl Kozák pro klubové stránky Karlových Varů.

Blíž to k němu bude mít i jeho láska Slováková, která žije v Brně, ale často se vyskytuje i v Praze. Do města proslaveného kolonádou, léčivými prameny a vřídlem se bude sexy Nela určitě ráda vypravovat a nejen na zápasy svého partnera.

„Máte krásný stadion, do města jsem se ale ještě nestačil podívat, protože jsem včera přijel a šel jsem rovnou na trénink, a pak jsem se šel hned vyspat. Doženu to příští týden, až budeme mít volno,“ prozradil Kozák. Možná se tak na sociální síti brzy objeví jejich společné snímky z některé z lázeňských procedur. A určitě to budou opět erotikou nabité snímky.