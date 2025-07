Oasis jsou zpět! Fanoušci City a kamarádi Guardioly zahráli Live Forever pro Jotu

Byli to právě Oasis, kteří v dobách úpadku City v 90. letech, jeho odkaz drželi naživu. Ostatně Liam byl v roce 1999, kdy si vybojovali návrat do Premier League, přímo na stadionu. Symbióza Oasis a Manchesteru City nemá na kulturní scéně obdoby. Už v roce 1994 se ve slavném hudebním magazínu NME objevili na fotkách bratři Gallagherovi v dresech Cityzens.

Stali se výsadními fanoušky týmu. Oba byli spatřeni při důležitých momentech manchesterského týmu v hledišti na tribuně společně třeba s klubovými ikonami. Oba hudebníci často reagují na dění kolem City v rozhovorech i na svých sociálních sítích.

Funguje to ale i naopak – třeba když na svém oficiálním profilu na síti X zveřejnil pár fotek z prvního koncertu comebackové show s úryvkem textu písně Acquiesce „Because we need each other, we believe in one another,“ tedy v překladu: „Protože se navzájem potřebujeme, věříme jeden v druhého.“

Because we need each other, we believe in one another! 🩵 pic.twitter.com/KWNWYTGaXA — Manchester City (@ManCity) July 4, 2025

Punc spojení Oasis – City dala speciální sada dresů „Definitely City“, se kterou desetinásobný anglický šampion přišel loni v létě. Noel Gallagher dostal možnost podílet se na designu. Pep Guardiola s Kylem Walkerem, Mateem Kovačičem či Edersonem si pak střihli fotku, která rekreovala kultovní obálku alba Oasis „Definitely Maybe“.