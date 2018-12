Sexy kapitánka házenkářek Luzumová: svatba a těhotenství s fotbalistou!

Luzumová je s Korešem sedm let. "Už jsme se bavili o rodině. Bude mi třicet let, tak si myslím, že by na to už byl čas. Po sezoně bych začala uvažovat o tom, že bych byla těhotná. Ale nemáme to nijak pevně dané," řekla Luzumová.

Pokud by to tak bylo, nynější šampionát by mohl být na nějakou dobu poslední. "Je to možné, ale nechci předbíhat. Člověk neví, co bude za dva dny, natož pak za půl roku. Snažím se tady na šampionátu užít si každý den. Nikdy nevíte, kdy budete hrát na nějakém vrcholném šampionátu naposledy. Ale nikdy neříkám, že kdyby to klaplo, že se nevrátím," uvedla hráčka německého klubu Thüringer HC.

Díky tomu dobře zná německé házenkářky, s kterými se dnes české reprezentantky utkají o postup ze základní skupiny. "Řeknu holkám, kdo kam dělá kličku, jestli hrají s pivotem. Budu se snažit dát rady i brankářkám. Už jsem to i udělala. Bundesligu hraje i Kamča (Kordovská) nebo Šárka (Marčíková). Všechny můžeme alespoň trochu přispět, abychom se dobře připravily," uvedla česká kapitánka.

Už před šampionátem národní tým očekával, že s Německem svede rozhodující zápas. Po nečekané výhře nad Norskem mají Němky dva body, a kdyby dnes české hráčky zvítězily, rozhodoval by vzájemný zápas.

Nesmí se však stát, že Norky prohrají s Rumunskem a budou mít také dva body. Kvůli vysoké porážce od Norska by pak Češky doplatily na nejhorší skóre a vypadly.

"S Německem musíme hrát na výhru a potom už to nebudeme moct ovlivnit. Budeme jen čekat na výsledek Norek. Pro Němky by mohl být rozhodující zápas těžší. Vyhrály nad Norskem a potom prohrály s Rumunskem. Mají mladý tým a jen jednu zkušenou hráčku," myslí si Luzumová. Podle ní však německý tým Češky nepodcení.