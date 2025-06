Nečekaná hvězda Zlaté hokejky Týnka Gudasová: Veřejně zpražila slavného taťku

Čtvrteční večer patřil nejlepším hokejistům České republiky, kteří se sešli v Divadle na Vinohradech. Mezi hosty byla také dcera hokejového tvrďáka Radka Gudase (35) Týnka, která svou hláškou poslala publikum do kolen.

Na tohle nebyl připravený ani ostřílený moderátor Libor Bouček! Jako vycházející zámořskou reportérskou hvězdu přizval Týnku Gudasovou na pódium. Suverénně si nakráčela v červených šatičkách a již při příchodu lidé v sále zpozorněli. Týnka je totiž známá svou úžasnou bezprostřednostní.

Rozhovor začal neškodně. „Kdy naposledy jsi byla vzhůru takhle pozdě?“ tázal se Bouček s pohledem na hodinky, které ukazovaly tři čtvrtě na 11 v noci. Malá slečna se zamyslela. „Minulé léto,“ vypálila poté Leontýnka, která už v zámoří okusila také roli reportérky. A právě k tomu se Libor vrátil dotazem, co Týnka dělá pro tatínkův klub Anaheim Ducks. „Dělám přesně to, co po mě chtějí,“ tasila odpověď, která zněla skoro jako z bondovky.

Hostům v sále začaly cukat koutky. Totální výbuch smíchu způsobilo prozrazení, s kterým hráčem se jí pracuje nejhůře. „Nejtěžší je dělat rozhovory s tatínkem,“ přiznala. A hned vysvětlila důvod. „Protože se s ním vídám po tom, před tím i v tom rozhovoru. Takže ho mám.... promiň tati, ale trochu tě mám plné zuby,“ otočila se přímo na sedícího Radko Gudase v hledišti. Hokejový bouřlivák se ale očividně vůbec nezlobil, naopak se spolu s celým sálem pobaveně smál.

Během debaty s Boučkem navíc Týnka prozradila, že v budoucnu by se ráda stala herečkou. A při pohledu na to, jak si umí podmanit publikum je zřejmé, že tohle by rozhodně mohla být ta ideální cesta!