Šílený případ otřásá Slovenskem: Hokejista zdrogoval a zneužil dítě?!

Skandál nejhrubšího zrna vyšetřuje Krajská prokuratura v Nitře. Úspěšný hokejista, jehož identitu slovenská média prozatím neprozrazují, tam měl údajně znásilňovat mladistvého chlapce. Z detailů případu jde mráz po zádech...

Indicií budiž to, že ve slovenské extralize nastupoval za Skalici, Košice i Nitru. Teď místo střílení gólů čelí těžkému obvinění. „Začalo jeho trestní stíhání ve věci sexuálního násilí v souběhu se zločinem vydírání podle paragrafu 200,“ řekla prokuratura deníku Plus JEDEN Deň.

Web Sport24.sk jméno hokejisty zná, ale zatím si ho nechává pro sebe. Oslovil tak bývalé hráčovi spoluhráče i manželku. „Často a velmi rád se předváděl, ale z toho, co jsem se o něm douzvěděl v uplynulých dnech, jsem totálně v šoku,“ prohlásil jeden ze spoluhráčů. „Nezlobte se, ale nebudu to komentovat. Není co, a vůbec se k tomu nebudu ani vyjadřovat,“ odkázala manželka na právníka zastupujícího rodinu.

Detaily jen pro silné povahy

Podle informací deníku si hokejista zřídil účet na sociální síti, přes který navázal kontakt s mladým hokejistou. V lednu si si setkání v Nitře v lednu. Na místě proběhla slovní výměna, po které obviněný chytl mladistvého pod krkem a pohrozil mu, aby byl diskrétní. Následně mu vyhrožoval případnou likvidací.

Hoch začal mít strach o život. Bývalý profesionální hokejista donutil oběť inhalovat neznámou látku, po které začal mladík cítit závrať a návaly tepla. Poté byl zatáhnut do pokoje, kde byla manželská postel a byl donucen ke svlečení a kleknutí si na postel s podepřenými lokty. Bál se o život a podlehl tedy nátlaku. Sportovec ho poté měl znásilnit.

Hrůzný případ Slovenskem naprosto otřásl a veřejnost se pídí po tom, kdo za tímhle otřesným činem stojí...