15 let od jednoho z největších skandálů ve fotbale: Lampardův (ne)gól změnil pravidla

Nejsledovanější sportovní událost, zápas o postup mezi dvěma fantastickými týmy – a do toho šílené rozhodnutí sudích, které připravilo Anglii o zcela regulérní gól. Střela záložníka Franka Lamparda jednoznačně přešla brankovou čáru, jenže nikdo z rozhodčích to neviděl. Přesně před patnácti lety se tak odehrál jeden z nejslavnějších fotbalových skandálů, který výrazně urychlil nástup technologií do světového fotbalu.

Osmifinále mistrovství světa v roce 2010 obstaral i souboj hvězdných výběrů Anglie a Německa. Albion už v prvním poločase prohrával 0:2, jenže těsně před přestávkou dokázal snížit a okamžitě po rozehrávce se znovu dral dopředu. Za vápnem se do míče opřel Frank Lampard a jeho střela se zařadila k ikonickým momentům fotbalové historie. Míč se odrazil od břevna do země, zatímco Angličané slavili, brankář Manuel Neuer sebral balon a chystal se rozehrát. Hra běžela dál.

Protesty Lamparda či Waynea Rooneyho nebyly nic platné. Všichni ostatní na stadionu věděli, že se skóre mělo měnit, ale uruguayští rozhodčí zůstali mlčet. „Okamžitě jsem věděl, že je to gól. Ještě jsem neviděl záznam, ale to ani nemusím. Vůbec nechápu, jak se mohli rozhodnout takhle špatně,“ soptil po zápase Lampard.

Že míč zcela evidentně přešel brankovou čáru, divákům u televize potvrdil naprosto jasný záběr jen pár sekund po kontroverzním momentu. Nebyla to vůbec těsná záležitost, šlo o dobrý půl metr a asistent rozhodčího to měl jednoznačně registrovat.

Manuel Neuer v brance Německa okamžitě pokračoval ve hře • Profimedia.cz

„Je to chyba, kterou si s sebou ponesu celý život,“ řekl k incidentu o deset let později sám pomezní Mauricio Espinosa pro uruguayský deník El País. „Byla to velmi rychlá střela, a přesto že jsem stál na správném místě, pořádně jsem to neviděl,“ vysvětloval.

Volání po technologii

A právě tento moment ovlivnil chod fotbalu na roky dopředu. Evidentní chyba v takhle sledovaném zápase nemohla zůstat bez odezvy. „Co že to FIFA nechce? Technologii? Děkujeme pěkně, Seppe Blattere (tehdejší předseda FIFA). Doufám, že je tady a že se na své sedačce kroutí,“ komentoval živě ve vysílání BBC kontroverzní okamžik expert Mark Lawrenson.

Následovala lavina podobných vyjádření. „Viděl jsem to dobře přímo z lavičky. Míč byl jasně za čárou,“ běsnil tehdejší kouč Angličanů Fabio Capello. „Prostě není možné hrát takhle důležitý zápas na mistrovství světa bez technologie, která by určila, jestli míč přešel čáru,“ pokračoval po prohře 1:4 a vypadnutí ze šampionátu.

Tak silnou reakci nešlo ignorovat a FIFA se rozhodla naprosto změnit pohled na využívání moderní technologie ve fotbale. Ještě na tiskové konferenci před mundialem v Jihoafrické republice předseda Blatter řekl: „Ať použijeme jakoukoli technologii, nakonec bude muset rozhodnutí stejně udělat člověk. Proč tedy brát zodpovědnost rozhodčímu a předávat ji někomu jinému?“ argumentoval proti zavedení videa do fotbalu.

„Fanoušci navíc milují debatovat o sporných momentech v zápase. Je to součást lidské podstaty našeho sportu,“ dodal.

Jenže Lampardův gól o pár týdnů později všechny argumenty prezidenta FIFA naprosto rozložil. Důkaz o gólu byl jednoznačný a diskuze fanoušků se místo sporného momentu věnovala jen neschopnosti rozhodčích a vedoucích orgánů, které se technologiím vytrvale brání.

Pod takovým tlakem Blatter zcela otočil a poprvé jednoznačně podpořil nápad o možnosti přezkoumávání sporných situací. „Je zřejmé, že po dosavadních zkušenostech na tomto mistrovství světa by bylo nesmyslné znovu neotevřít otázku technologie brankové čáry,“ řekl dva dny po Lampardově (ne)gólu.

Rychlé změny

Téměř okamžitě se věci daly do pohybu a příští světový šampionát už probíhal za účasti „goal-line technology“, která naprosto přesně určuje, zda míč přešel celým objemem brankovou čáru.

Už o rok dříve stejnou novinku představila také anglická Premier League a další soutěže ji velmi rychle následovaly.

Nastala tak technologická éra fotbalu, což s radostí komentoval i muž, jehož noha celou revoluci nastartovala. „Moc na ten gól nemyslím. Nemá smysl se kvůli tomu trápit. Změnilo to fotbal k lepšímu, za což jsem rád. Zavedení technologie brankové čáry je pozitivní krok pro celý fotbal,“ sdělil Lampard, když se v Brazílii chystal na svůj poslední reprezentační turnaj.

Od té doby přibyla celá řada dalších vymožeností, které mají omezit chybovost sudích na hřišti, ale ten úplně první vzešel z anglické střely v jihoafrickém Bloemfonteinu. Paradoxní je, že tento převrat ve sportu vyšel právě z momentu, který vůbec nebyl sporný. Zavedení technologie tak rozhodl gól, k jehož posouzení by neměla být vůbec potřeba.

Osmifinále MS, 27. června 2010

Německo–Anglie 4:1

Branky: 67. a 70. Müller, 20. Klose, 32. Podolski – 37. Upson (ve 38. byl chybně neuznán Lampardův gól).