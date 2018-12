Má ji pod kůží! Řepka překvapil Kristelovou tetováním: Kapitán je romantik

První Vánoční překvapení! Tak popisuje Tomáš Řepka "kérku", kterou nechal ozdobit svůj biceps. Portrét své přítelkyně Kateřiny Kristelové, který je teď navždy pod jeho kůží, zveřejnil na svém Instagramovém profilu na fotce, na které leží vedle Katky.

"Na kůži mám všechno, co mi patří do života, a čeho nelituju. Můj tatér je šaman a jedinýmu jemu se svěřím do ruky! A někdo, kdo se mnou prožil vsechno a vždycky při mě stál, bude na mým těle taky! Čerstvá kérka a na ní moje láska!" popisuje nové tetování Řepka. "Navždycky s ní!" dodává v emotivním instagramovém příspěvku.

"Nový tetování mýho pokreslenýho chlapa. Teď už s ním budu muset zůstat," komentovala na svém Instagramu u stejné fotky sama Kristelová s tím, že jinde na Tomášově těle už prý místo nezbylo. "Kapitán je romantik," dodala, odkazujíc na Řepkovu nejnovější autobiografii s názvem Kapitán.

Zároveň s novým tetováním odhalil 44letý bývalý ostrý zadák i nápis na jeho předloktí, který už je staršího data. Věta "The more you happier", kterou obsahuje, dává najevo, že Řepka by příští návštěvu tetovacího salonu měl raději konzultovat s učitelem angličtinu...

Fotbalový rebel Tomáš Řepka si nechal svou lásku Kateřinu Kristelovou zvěčnit na biceps







