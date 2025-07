Už dnes startuje fotbalová liga! Co se přes léto změnilo? Na co kluby lákají? A kdo to celé vyhraje? Těšte se na novoty!

Supertrávníky

„Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle – to tě dojme! Jen se na to podívej! To není země, to je zahrádka!“ vyprávěl doktor Skružný z filmové Vesničky svému psovi. Na té naší zahrádce konečně začaly »růst« i hybridní trávníky – pořídila je Slavia a Plzeň. Měly by lépe snášet zatížení, a to i v zimě. Pokud se osvědčí, nejspíš to inspiruje další kluby.