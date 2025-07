Koubek: Šulc odpověděl na spekulace. Proč poslal Ladru a Spáčila na nezvyklá místa?

Zaváleli vám noví hráči Karel Spáčil s Tomášem Ladrou. Je to tak?

„Máme čtyři posily, samozřejmě se hned všechny nevejdou do základní sestavy. Další si musí počkat i z hlediska absolvování adaptačního procesu. Chlapci si řekli výkony v přípravě o základní sestavu, oba podali určitě výborný výkon.“

Ladra nastoupil níže než dříve v Mladé Boleslavi. Proč?

„Nepochybně bylo probírané téma, jak nahradíme Lukáše Kalvacha, s tímto složením tam není vyhraněná šestka. Tomáš je spíš do ofenzivy, ale bez problémů přijal možné řešení.

Může tam hrát i v proti silnějším soupeřům, než jsou Pardubice?

„Nepochybně. Je to zkušený hráč, který vnímá taktické věci, jak hrajeme. Pochopil vše. I ofenzivní hráč musí plnit defenzivní úkoly, což on dělá dobře.“

Spáčil nastoupil na wingbeku. Bude to teď pro něj ideální post nebo s ním počítáte na stopera?

„Vždycky říkám, že máme dvacet čtyři výborných hráčů, řekl jsem to i Karlovi, když jsme se bavili o wingbekovi. Merchas Doski měl trochu zdravotní problémy, vynechal nějaký trénink, proto jsme volili Karla. Pro každého hráče je důležité, aby pochopil, co chceme. U Karla tam samozřejmě nejsou takové ty brazilské caduovské atributy v závěrečné fázi útoku, ale je solidní.“

Kapitánem jste zvolili Matěje Vydru. Jak akce proběhla?

„Můžu přiznat, že jsme to určili my trenéři, už si nehrajeme na nějaké lístečky, na nějaké hlasování. Vyhodnotili jsme, že to bude Matěj na základě komplexních vlastností, z hlediska vyzrálosti osobnosti, z hlediska výkonu, z hlediska přístupu. Je to příkladný hráč, takže volba nebyla složitá.“

Jako kapitán dal dva góly…

„Matěj s páskou pracoval příkladně, byl odměněn. Každopádně já to vítězství nechci přeceňovat a nějak přehnaně jásat.“

K vítězství jste došli poměrně lehce, ne?

„Vypadalo to jako pohodové, ale žádné utkání pohodové není. Do té pohody si to prostě musíte odpracovat. Mělo to kvalitní parametry, kvalitativní, běžecké, byli jsme efektivní. Samozřejmě, branka ve druhé minutě vás posune, pak když vyjde standardka, tak je to takový ideální scénář. Nešťastnou individuální chybou se soupeř dostal trošku do hry, ale zase nám pomohl fantastický gól Pavla Šulce. Myslím, že od té doby jsme utkání táhli do jasného konce.“

Pavel Šulc vstřelil branku, na dvě nahrál. Ukázal vám, že ho zatím neuskutečněný přestup nesráží?

„My o tom spolu hovoříme, o nastavení hlavy, o tom kolotoči neustálých spekulací. On říká, že ho to vůbec neovlivňuje, že se na něj můžu spolehnout. Já mu věřím. Tohle byla odpověď. Chlap nekecá.“

V úterý vás čeká v Lize mistrů Servette Ženeva. To bude odlišné utkání, že?

„Máte pravdu, jiná fuška. Je to vicemistr Švýcarska, velice kvalitní tým.“