Obavy i chvála Zbrojovky. Na jihu hnaná fanoušky, kouč Dynama přiznal chyby

Na jihu Čech byli všichni zvědaví, co nabídne páteční podvečerní program na Střeleckém ostrově. Brněnská Zbrojovka potvrdila roli favorita a se značnou podporou svých fanoušků na tribunách zvítězila v prvním kole druhé ligy proti budějovickému Dynamu 2:0. Rozhodly dva rohové kopy Jakuba Selnara, skórovali Stanislav Hofmann a Adam Kronus. Premiéra zahraničních koučů jihočeského týmu dopadla nulovým ziskem, naopak brněnský favorit odjížděl spokojený.

Dynamo se pod novými zahraničními trenéry dávalo dohromady na poslední chvíli, po jejich divokém příjezdu zbýval pouze týden času do startu soutěže. Naopak Martin Svědík mohl se Zbrojovkou přes léto pracovat na prvoligové úrovni, se silnou podporou vedení klubu složil mužstvo s jasnými ambicemi na přímý postup do nejvyšší soutěže.

Zbrojovka v některých pasážích nevítězila na krásu, nicméně rozhodla dvěma standardními situacemi. Jakub Selnar ve 22. minutě posadil balon z rohu na hlavu kapitána Stanislava Hoffmana a ten mířil přesně. V závěrečné pasáži utkání neuhlídal střídající Anthony Khelifa brněnského žolíka Adama Kronuse, který proměnil další roh vyslaný do vápna Selnarovou pravačkou.

„Bylo to ze strany soupeře hodně nečitelné, ale soustředili jsme se hlavně na sebe, abychom hráli svou hru. Nevěděli jsme přesně, kdo za Dynamo nastoupí a kdo ne,“ přiznal po utkání kouč vítězného týmu Martin Svědík. „Konečně jsme hráli soutěžní zápas. Mně se to líbilo, nastoupili jsme proti silnému soupeři. Odehráli jsme dobrý zápas, mrzí mě hlavně výsledek,“ doplnil Svědíka v hodnocení utkání nový kouč Dynama Pedro Resende.

Domácí zlomily standardní situace

Zbrojovka hnaná zaplněným sektorem hostů byla dominantnější v první půli, Budějovice v tu dobu pokračovaly v křeči z minulé sezony. Chyběla větší podpora ofenzivy i přesnost v kombinaci, často scházela lepší nabídka. Tým nakonec zlomily jednoduché situace a chyby při bránění standardek. „Ale takové góly beru na sebe, to je i má chyba,“ mrzelo Resendeho.

Za Dynamo mohl vyrovnat v 55. minutě Antonín Vaníček. V pravý čas si naběhl na přesnou kolmici Davida Krcha za obranu, střelu po samostatném úniku vyrazil připravený Adam Hrdina. Na dorážku jen těsně nedosáhl dobíhající Filip Firbacher. „Tohle zápas rozhodlo, Adam nás podržel,“ zdůraznil Svědík.

Zápas se odehrál v solidní kulise, oficiálně přišlo 3152 diváků. Domácí byli zvědaví na nově tvořený celek pod zahraniční kuratelou, za brněnským favoritem zase v pátek večer přicestovalo přibližně 250 fanoušků. Ti prakticky vyprodali hostující sektor a celou dobu byli hodně slyšet.

Oba trenéři vsadili na tříobráncový systém, v sestavách nastoupili hráči s prvoligovými zkušenostmi. Portugalský kouč Dynama Resnde postavil základ na sehranějším českém jádru, ve startovací jedenáctce se objevila dvě nové tváře – hroťák z Vlašimi Filip Firbacher a exboleslavský Antonín Vaníček. Noví hráči si teprve zvykají na prostředí českého fotbalu a na plac šli po přestávce.

Na zkušené tváře sází i Martin Svědík, v základu měl pouze tři hráče ročníku 2000 a mladší. Až do druhé pojišťovací branky se spolu s kolegy početného realizačního týmu bál o výsledek. „Zvládli jsme první kolo, tlak a nervozita teď z hráčů musí spadnout,“ přál si Svědík. Naším dílčím cílem bylo dobře odstartovat soutěž, tím se pohoda do mužstva dostaví,“ doplnil s tím, že do konce letního přestupového období si nechává v týmu prostor pro jednoho až dva hráče.