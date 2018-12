Ledecká dostala vyznamenání od Zemana, ale chtěla by jiného prezidenta!

V den, kdy byla předávána státní vyznamenání, Ledecká trénovala v Jižní Americe a na Pražský hrad se tak osobně nedostavila. „Jak si všichni mohli všimnout, dělám si věci po svém a nenechám se ničím ovlivňovat, takže reakce okolí mě zajímá jen potud, pokud je opravdu fundovaná,“ reagovala alpská lyžařka a snowboardistka v magazínu MF DNES na narážku, že se chtěla vyznamenání vyhnout.

Navíc její otec hudebník Janek Ledecký v minulosti Miloše Zemana veřejně kritizoval, a tak se o předávání medaile hodně mluvilo i u Ledeckých doma. „Janek si myslí o panu prezidentovi, že je sakra chytrý chlap, ale bohužel se chová jako rozmazlené dítě. My si v roli prezidenta představujeme třeba Zdeňka Svěráka. Mamce by se zase líbil nějaký sekáč, jako je generál Pavel. Jenže lidi si zvolili ze všech kandidátů právě tohoto prezidenta, tak to musíme respektovat. Taková jsou pravidla hry,“ konstatovala Ledecká.