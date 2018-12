NEJvětší šílenosti roku 2018: Řepka, bitka, Serena, tetování i vrah na motorce

Po zápase Khabiba Nurmagomedova s Conorem McGregorem propukl úplný chaos. Rvalo se to v kleci i v hledišti.

Byl to největší tahák roku nejen v bojových sportech. Jenže skončil popraskem. Šampion lehké váhy v UFC Chabib Nurmagomedov se v Las Vegas utkal s Conorem McGregorem, kterého i porazil, ale pak Chabib předvedl nevídaný zkrat. Přeskočil klec a zaútočil na týmového parťáka svého soupeře a v aréně se rozpoutala velká řežba. Naštěstí nebyl nakonec nikdo vážně zraněn.

Tohle je už úchylka. Šedesátiletá Vivien Bodycoteová z Earl Shilton v Leicestershire si nechala během několika let na tělo vytetovat desítky podobizen a citátů trenéra José Mourinha. Možná si je ale nechá brzy odstranit, protože byl kouč vyhozen z jejího oblíbeného klubu Manchesteru United.

Češka Karolína Huvárová se v třiceti letech byla první Evropankou, která se stala hlavní trenérkou profesionálního hokejového týmu v Americe. Podařilo se jí to díky tomu, že klub Carolina Thunderbirds přišel kvůli disciplinárnímu trestu na šest zápasů o kouče Andrého Niece. Na střídačce ho zastoupila právě jeho pravá ruka a zároveň životní partnerka. Ve finále US Open pak více než oblečením šokovala Serena svým chováním, když hrubě urážela rozhodčího a zastínila tak výhru své soupeřky Japonky Naomi Osakaové.

Závodník Romano Fenati letos jezdil MS v kategorii Moto2 do zářijové Velké ceny San Marina, v níž při předjíždění v rychlosti kolem 200 km/h sáhl na brzdu vedle jedoucího krajana Stefana Manziho a zmáčkl ji. Za nebezpečné jednání přišel do konce roku o závodní licenci a byl propuštěn ze závodního týmu. Následně oznámil, že končí kariéru. Nakonec má ale příští rok jezdit ve třídě Moto3 za tým Snipers.

Měl pocit, jako by letěl. Dvojnásobný olympijský vítěz Kjeld Nuis stanovil nový rychlostní rekord na bruslích. Nizozemec na přírodním ledu dosáhl rychlosti 93 kilometrů v hodině. Pomohl mu k tomu speciální štít tažený osobním vozem, který před Nuisem na dvoukilometrovém rovném úseku minimalizoval odpor vzduchu.

Blázen ohrožoval Jágra na Kladně

Šílený fanoušek, který se v březnu s nožem dobýval za Jaromírem Jágrem na kladenském stadionu, byl prohlášen za trestně neodpovědnou osobu. Hokejová legenda byla zrovna na ledě se školáky. „Hlavně, že se nestalo nic dětem a paní učitelce, která se s ním dostala do konfliktu. To bylo to nejdůležitější. Policie pak odvedla výborně svoji práci a byl klid,“ řekl tehdy pro Sport Jágr.