Smrt nadějného cyklisty (†19): při těžkém pádu ztratil helmu. Jeho šéfem byl Merckx junior

Zatímco světová elita bojuje o vavříny na Tour de France, v Itálii se rozjel prestižní podnik pro mládence do 23 let. Etapový závod Giro Ciclistico della Valle d'Aosta-Mont Blanc ale začal tragicky. Hned v první etapě totiž po těžkém pádu zemřel devatenáctiletý domácí jezdec Samuele Privitera. Osudným se mu pravděpodobně stala nerovnost ve sjezdu, kdy nešťastně ztratil helmu. Bylo mu 19 let.