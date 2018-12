Vyšetřovatel mluví o nehodě: Kdyby víc sněžilo, Schumacher by nespadl

Psal se 29. prosinec roku 2013 a nikdo netušil, že sportovní svět zasáhne šokující zpráva o tom, že populární "Schumi" je ve velmi vážném stavu v nemocnici. Upadl na lyžích a přivodil si vážné poranění mozku.

Přestože byl legendární pilot F1 velmi zkušený lyžař, nedokázal se vyhnout pádu. Klíčovou roli při vážném Němcově zranění hrály dva kameny. „Viděl jsem oba. První, na který najel lyží, a druhý, na který padl hlavou,“ řekl německému FOCUSU Stéphane Bozon, muž zodpovědný za celou záchrannou operaci Schumachera.

„Specifickou roli sehrálo to, že předtím mírně sněžilo a kameny byly lehce pokryty sněhem a on (Schumacher) je tak nemohl vidět. Bohužel byla ale pokrývka tak tenká, že najetí na kámen znamenalo pád. Kdyby sněžilo trochu více, pravděpodobně by kámen přejel a nic by se nestalo,“ konstatoval Bozon.

Hodně se spekulovalo o tom, že na vině je lyžařské středisko, nicméně to Bozon vyloučil. „Provozovatel lyžařského střediska vinen není, protože Schumacher najel na kámen mimo vyhrazenou oblast pro lyžaře. Do míst, kde k pádu a zranění došlo, vjel na vlastní nebezpečí,“ poznamenal.

Legendární závodník měl štěstí v neštěstí. Záchranná akce totiž nebyla vůbec snadná. „Stále si pamatuji to, jak nebylo vůbec jednoduché pro záchranáře v helikoptéře dostat se na místo nehody na svahu. Věděli jsme, že je situace vážná, jinak bychom vrtulník nepoužili. Pan Schumacher měl štěstí, že se k němu záchranáři vůbec dostali. Vzhledem k tomu, že bylo místo nehody hned vedle svahu, bylo nesmírně náročné ho opatrně a bezpečně transportovat,“ zavzpomínal.

Od osudového pádu uplynulo v sobotu pět let. Skutečný zdravotní stav Michaela Schumachera zná však pouze jeho rodina, která důsledně tají veškeré informace o tom, jak na tom bývalý závodník F1 v současnosti je.