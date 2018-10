Schumacher a formule 1? Závodit může už příští rok, volná jsou dvě místa

Když před čtrnácti lety získal jeho otec ve Ferrari svůj poslední titul mistra světa F1, Micku Schumacherovi bylo pět let a s autíčky si hrál tak maximálně v pokojíčku. Časy se sice mění, okolnosti také… Rodinné jméno však žije dál. A opět patří k těm nejzářivějším značkám ve světě, díky Mickovi, který začíná navazovat na odkaz legendárního otce Michaela a o víkendu urval titul v sérii F3. „Je to jako sen, stále to nemohu vstřebat,“ smál se.

MICK SCHUMACHER Narozen: 22. března 1999 (19 let) Národnost: Německo Bilance v F3: 60 závodů/8 výher, 14 pódií Současný tým: Prema Powerteam

Jel dravě jako jeho otec. Radoval se jako jeho otec. A v druhé polovině sezony vítězil jako jeho otec – z posledních 16 bitev bral hned osm výher a i díky tomu mu v posledních závodech v Hockenheimu stačilo dvanácté a dvakrát druhé místo. „Tvůj otec a tvá rodina jsou na tebe jistě hrdí,“ vzkázal mu Felipe Massa a s úsměvným blahopřáním se později připojil i krajan, bývalý mistr světa Nico Rosberg: „Gratuluji, tohle se mi nikdy nepovedlo.“

Je to však mnohem víc než jen titul v šampionátu, jenž je brán za kolébku talentů. Znamená to otevřené dveře k zářivé budoucnosti v elitnějších sférách. Pryč jsou časy, kdy Mick S. závodil v motokárách pod krycími jmény Mick Betsch (rodné příjmení jeho matky Corinny) nebo Mick Junior – být Schumacherem je poctou, která navíc přitahuje zájem všech kolem.

I proto třeba Ferrari v minulosti prohlásilo, že pokud se Schumacher junior rozhodne vstoupit do jejich závodní akademie, rozvinou pro něj červený koberec. Nebo když se v minulých týdnech rozhořely spekulace o zájmu týmu Toro Rosso, který má stále jedno volné místo i pro příští rok…

„Vážím si toho, už jen být ve formuli 1 je velký úspěch. Diskutujeme tedy o tom, ale stále není nic dohodnutého,“ říkal tehdy Mick Schumacher. Využije toho teď? Proč ne?

Titulem v F3 totiž automaticky získal i superlicenci, která skok z F3 rovnou do F1 umožňuje, a navázal by tím nejen na Lance Strolla nebo Estebana Ocona, ale i na svého otce, který F3 vyhrál před 28 lety. „Přestup hodně závisí na samotném jezdci. Nedovedu říct, jestli je to takhle správné, nebo ne. Každý je v jiné, své vlastní situaci,“ řekl třeba Stroll „Z F3 do F1 je to velký skok. Asi 15 nebo 20 sekund na kolo v závislosti na trati,“ připomněl mladý Kanaďan.

KDE JSOU V F1 JEŠTĚ VOLNÁ MÍSTA Toro Rosso (Pilot č. 1 – Daniil Kvjat, pilot č. 2 – volné místo) Williams (Pilot č. 1 – George Russell, pilot č. 2 – volné místo)

Navíc je tu ještě další varianta. Cílit k elitě postupnou cestou, tedy z F3 do F2 a až v dalších letech do F1. „Jsem zastáncem této cesty,“ prohlásil prezident FIA a bývalý nadřízený jeho otce Jean Todt. I rodinný přítel Schumacherů a bývalý rakouský pilot Gerhard Berger prohlásil: „Myslím, že jeho plán je vzít to postupně.“

Plány se ovšem mohou měnit současnou situací a úspěchy. Micku Schumacherovi je sice teprve 19 let, času má dost, ale když se teď tak daří… „Budeme o tom určitě přemýšlet a vydáme rozhodnutí během pár dní,“ ujistil proto Schumacher jr. během oslav svého prvního velkého titulu a šéf Mercedesu Toto Wolff dodal: „Myslím, že se hodně zlepšil a může se stát jedním z dalších velikánů našeho sportu.“

Závodní geny legendárného otce poprvé ukázaly, co se v nich skrývá…