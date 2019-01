Šílenství u Ronaldovy sochy. Neuvěříte, čím vším se u ní fanynky chlubí

Před čtyřmi lety byl Cristiano Ronaldo u odhalení své 240 centimetrů vysoké a 800 kilogramů vážící bronzové sochy na rodném ostrově Madeira. Už tehdy jeho zpodobnění vyvolalo poprask. Autor díla Ricardo Velosa totiž fotbalovému útočníkovi zalichotil, když mu v oblasti rozkroku udělal velkou bouli. Právě tenhle výrůstek se stal magnetem pro turisty. Každý si totiž chce sáhnout na choulostivé místo.

Stovky fanynek, ale překvapivě i fanoušků tak často hladí rozkrok na bronzové soše, až ho dokonale vyleštili. To však není vše. Internet zaplavily snímky žen pózujících u sochy Ronalda, a když už nesahají na zmíněné místo, tak se nechávají zvěčnit například v předklonu se zadkem nalepeným na klín fotbalisty nebo s hlavou přiloženou u rozkroku sochy.

Několik turistek se nedávno pochlubilo anglickému bulvárnímu listu The Sun, že nemohou z Ronaldova rozkroku odtrhnout ruce. Jen pozor, aby dámy po tření této boule nechtěně neotěhotněly, jako to je v případě slavné sochy nahého chlapečka ve Františkových Lázních. Prý se stačí dotknout levého palce chlapcovy nohy a žena přijde do jiného stavu.

Pacientky léčící se s gynekologickými problémy, hladí spíš chlapcův malý úd. Jestli má podobnou magickou moc i skulptura Cristiana Ronalda se neví. Samotný fotbalista je ale velice plodný. Vždyť už má celkem čtyři potomky. Jen u jednoho z nich je však známá identita jeho matky.