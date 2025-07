Únavový syndrom či detox v Indii. Toews se po letech vrací: Mám nadšení i energii

Kreativní centr bude už navždy spojený s historicky nejlepší generací hokejového Chicaga, které v příštím roce oslaví stoleté výročí v NHL. Jonathan Toews zvedl nad hlavu hned třikrát Stanley Cup, navíc pokaždé jako kapitán. Ve finále 2010 rozesmutnil Philadelphii, o tři roky později tehdy bostonského Jaromíra Jágra i v životní formě hrajícího Davida Krejčího a pětiletku slávy završil v červnu 2015 skalpem Tampy Bay.

Toews se společně se svými někdejšími kumpány Duncanem Keithem, Patrickem Kanem a Brentem Seabrookem zařadil k nejvýraznějším postavám historie Blackhawks. Odpovídalo tomu i jeho emotivní loučení.

Poté, co v dubnu 2023 odehrál poslední utkání za Chicago, vyrazil na led a několik minut fanouškům děkoval. Není divu, za šestnáct sezon věrných služeb si United Center zkrátka zamiloval. Brzy se tam vydá znovu, tentokrát však vůbec poprvé jako host.

Na konci června se totiž dohodl na ročním kontraktu s Winnipegem. Není to jen tak někde, vždyť právě v promrzlém kanadském městě s více než 700 tisíci obyvateli se před sedmatřiceti lety narodil. „Došlo to do bodu, kdy jsem si už nedokázal představit, že bych oblékl jiný dres. Byla to intuitivní věc, takhle to prostě cítím,“ vyznává se.

Trojka draftu 2006 zůstala ve Winnipegu do patnácti let. Před vstupem do NHL stihla ještě čtyři sezony v USA, přičemž ve dvou z nich se zdokonalovala na dakotské univerzitě v NCAA. „Okamžitě se mi vyhrnuly vzpomínky na dětství. Hlavně na to, proč a kdy jsem se do hokeje poprvé zamiloval,“ popisuje už jako hráč Jets.

Malá cesta za uzdravením

Když se jen objevila možnost návratu, organizace okamžitě začala jednat. „Byla tady spousta týmů, které se o něj ucházely,“ říká generální manažer Winnipegu Kevin Cheveldayoff. „My jsme si ale byli jistí, že budeme někým, za koho bude chtít nastupovat. Jsme rádi, že právě Jonathanem jsme zaplnili místo v týmu. Bude velkou posilou.“

Vypadá to na happy end se vším všudy. Ostatně málokdo by si ho zasloužil víc než právě Toews, který se posledními roky doslova protrápil. V sezoně 2020/21 kvůli únavovému syndromu vůbec nenastoupil a o dva roky později jej pozastavily následky covidové pandemie spolu se syndromem chronické zánětlivé reakce (CIRS). Po měsíci a půl pauzy se sice vrátil, avšak GM Blackhawks Kyle Davidson mezitím rozhodl, že dlouholetý „kápo“ novou smlouvu nedostane.

Zdálo se, že se konec kariéry neodvratně blíží. Toews však v návrat věřil. Pomohl si dokonce v Indii, kde se podrobil ájurvédské detoxikaci zvané pančakarma. Při několikatýdenním procesu podstoupil specifické terapie, jež bývají zaměřené na pročištění různých částí těla.

„Byl jsem na malé cestě za uzdravením. Měl jsem mnoho vzestupů i pádů, zažil krátké chvíle naděje při práci s celou skupinou různých lékařů, ale také přicházely pochyby, zda se věci někdy zlepší. Nedávno jsem ale strávil pět týdnů v Indii podstoupením ájurvédského detoxu. Jsem rád, že mohu říct, že se věci pohnuly,“ napsal v listopadu 2024 na svůj instagramový profil.

Terapie zabraly, o více než půl roku později mohl olympijský vítěz ze Soči ohlásit návrat. „Jsou chvíle, ve kterých stále máte myšlenky na to, proč se to muselo stát nebo proč to nemohlo být jinak. Když se něco takového objeví, musíte to přijmout, poučit se z toho a vytěžit co nejlepší výsledky jako člověk a teď i opět jako hráč. Jsem prostě moc šťastný, že mám šanci znovu hrát. Mám nadšení i energii. Vracím se,“ raduje se Toews.