Drama na Australian Open. Důchodkyně se rvaly o upocenou čelenku

Dvě srdnaté důchodkyně se totiž o cenný artefakt začaly vehementně přetahovat. „Je moje!“ řekla jedna! „Ne, moje!,“ hádaly se, až se ostatní kolem začali chichotat.

„Sabalenkové jsem fandila už v pondělí. Po utkání za mnou přišla, poděkovala za podporu a podepsala mi vlajku,“ vysvětlovala po incidentu Cathy Willettová, komu tenistka suvenýr házela.

Pochopení pro to ale neměla její sokyně. „Žena vedle mě o čelenku začala bojovat, ačkoliv Sabalenková jasně naznačovala, že ji hází mně,“ popisovala Willettová. „Přitom ta paní se dostala do první řady jen proto, aby si udělala nějaké fotky. Já tam byla jediná s běloruskou vlajkou, ona ani nevěděla, jakému státu patří.“

Celý spor musela vyřešit až ochranka. Divačky vyvedla a čelenku jim zabavila.

This is the greatest thing I’ve seen at the #AusOpen⁠ ⁠!



Two old ladies fighting over Aryna Sabalenka’s headband, which she threw into the crowd! 😂



Security came and escorted both women from the stadium. They also took the headband away as neither of the ladies would let go. pic.twitter.com/tv0I2mdaTt