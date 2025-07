Nemocný exreprezentant Choma: Dobrá zpráva od lékařů

Příběh bývalého florbalového reprezentanta Adama Chomy (23) zasáhl celé Česko. Rodák z Ostravy se rozhodl veřejně sdílet svůj život s rakovinou, ze které se bohužel nikdy nebude moci vyléčit. Od doktorů teď ale přišla pozitivní novina.

„Jednoho dne mi přišel telefonát, zhruba tři týdny zpátky. Bylo to z brněnské nemocnice, ozval se mi pan doktor se slovy, že bych se měl dostavit, protože má zprávu, kterou by se mnou chtěl probrat,“ líčil Adam, který se na cestu vydal se svým tatínkem.

„Doktor mi řekl, že se našla varianta léčby, jak mohu dál pokračovat. Není to léčba, která mě vyléčí, ale je to léčba, která mi může prodloužit život. Je velmi experimentální,“ vysvětloval Choma, který dle svých slov tuto léčbu podstupuje už týden a půl.

„Funguje to tak, že se přeruší přenos mezi bílkovinami. Pomůže to třeba půl roku nebo rok, ale potom si najde rakovina zase cestu, jak postupovat dál, takže se najde nějaká jiná imunoléčba. Vím, je to komplikované, ale ve finále... Pokud ty věci vyjdou, mohou mi ty věci prodloužit život o rok nebo o dva,“ popisoval bývalý florbalista, kterému se lidé ve sbírce složili na rekonstrukci bytu tak, aby byl vyhovoval jeho aktuálním potřebám.

A protože práce v bytě už začaly, Adam s rodinou se přesunul nejprve do Rožnova pod Radhoštěm a později zpátky do své rodné Ostravy, přesněji do centra. Lokalitu si na jednu stranu pochvaloval. Poblíž je mnoho skvělých restaurací, ale také velká koncentrace lidí. A některým z nich teď někdejší student VŠB věnoval svou myšlenku.

„Potkáváme tady strašně moc smažek. A já vám říkám... v mé pozici, kdy já vím, jak na tom jsem a vím, že mi moc života nezbývá.... Načež vidím tyhle vyfetované smažky, které se tady v centru pohybují a jsou nebezpeční vůči okolí, tak mě strašně mrzí, že ti lidé si svého života vůbec neváží a zahodili ho v drogách, chlastu a nevím čem možném. Je mi to strašně líto za ně a zároveň si říkám, co se těm lidem muselo stát, že takhle dopadli. Je to věc, která mě brutálně se**,“ svěřil se Adam, kterému neuniklo dění kolem něj.

Spousta vrstevníků se vypravila na festival Zrće nebo ostravské Beats for love, které Choma vždy miloval. Zdravotní stav mu teď ale neumožňuje si tyhle několikadenní akce naplno užít a to samozřejmě psychicky člověka příliš nepodpoří. „Není samozřejmost, že se můžete jít podívat na festival nebo třeba nějaký florbalový turnaj. A takhle by k tomu lidé měli přistupovat. To je moje message,“ sdělil Adam.