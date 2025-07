Fotbalové přestupy ONLINE: Schick v hledáčku AC Milán, píší v Itálii. Sigma posiluje

Podle informací iSportu je Olomouc blízko další posile, stát by se jí měl egyptský útočník Jásir Núr, který strávil poslední tři sezony v Teplicích. Vysoký forvard nastřílel během 56 ligových startů 10 gólů a nasbíral i 4 asistence. Nyní by se měl přesunout do Sigmy, kde je pro něj připravena smlouva na dva roky. O místo v základní sestavě se popere s Danielem Vašulínem, Antonínem Růskem, Janem Fialou, popřípadě univerzálem Matějem Mikulenkou. Otazník visí nad Janem Klimentem, o nějž stále stojí Slavia. Na dobré cestě je i posila do obrany, k Hanákům by se měl připojit také slovenský stoper Matúš Malý (24) z Ružomberku.