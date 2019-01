Slavný Svindal o strachu z Kitzbühelu i orgánech, které mu lékaři břichem vyndali ven!

Děs v jeho očích nezpůsobilo ani tak horské městečko, ale především obávaná sjezdovka Streif. „Každý má k téhle trati respekt!,“ řekl dvojnásobný držitel velkého křišťálového glóbu pro celkového vítěze Světového poháru.

Letos těžkou prověrku vynechal. Věděl, že s jeho bolavým kolenem může být pokus o zdolání Hahnenkammu sebevražednou misí. „Verze Kitzbühelu 2019 je rozhodně tvrdší než verze 2019 sama sebe,“ napsal na sociální sítě upřímný Nor.

Ledový Streif je pro závodníky opravdovým strašákem. „Na startu je taková pohřební nálada, nikdo nemluví! Na ostatních závodech s klukama z týmu děláme blbosti, abychom se rozptýlili, ale ne v Kitzbühelu,“ uvedl Svindal pro Bild.

Pád v Kitzbühelu = malér! „Téměř jistota, že skončíte v nemocnici. Je to boj o přežití,“ krčí rameny Svindal a přidal historku s Didierem Cuchem, který tady triumfoval dokonce pětkrát. Kopec znal jako svoje boty. „A přesto jednoho dne řekl; už nechci víc! Nemám dost odvahy. To mluví za všechno,“ upozornil rodák z Lorenskogu.

Sám měl na Streifu těžkou nehodu. Před třemi roky mu tam po letu střemhlav skončila sezona. Poranil si koleno! Ano, to koleno, které jej trápí i teď. Obavy z náročné trati měl ale vždycky. I v té nejlepší formě! „Na podzim roku 2002 mi trenér řekl, že bych měl v lednu jet do Kitzbühelu poprvé. Vůbec jsem z toho nebyl nadšený. Říkal jsem si: Chlape, teď máš zatraceně velký problém. Motivovat se k něčemu, z čeho máte strach, není nic jednoduchého.“ Čtyři měsíce to nosil v hlavě a uvolnil se, až když bylo po závodech!

Je paradoxem, že nejtěžší pád ho nepotkal v Rakousku, nýbrž Beaver Creeku na sjezdovce Birds of Prey, kde před lety na MS těžce havaroval také český reprezentant Ondřej Bank. V probíhající sezoně tam utrpěl vážné zraněné kolena loňský šampion z Hahnenkammu Thomas Dressen.

Co přesně se stalo? Svindal tehdy najel na obávaný skok Golden Eagle příliš rychle a… „Letěl jsem mnohem dál, než bylo třeba. Viděl jsem jen modré nebe a špičky lyží, které mě málem roztrhly… Zabily.“

V nemocnici se podrobil hororové operaci! „Lékaři měli podezření, že mi lyže propíchly některé orgány. Rozřízli mi břicho, orgány vytáhli, zkontrolovali, vrátili dovnitř a znovu zašili. Jako zázrakem byly nepoškozeny. Tehdy jsem měl opravdu štěstí.“