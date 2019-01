Ledecká skončila ve sjezdu sedmnáctá, Zabystřan bodoval poprvé v životě | iSport.cz

Druhá byla Slovinka Ilka Štuhecová s odstupem čtyř desetin. O dalších šest setin zpět skončila třetí další Rakušanka Stephanie Venierová.

Třiadvacetiletá Ledecká ovládla v polovině prosince na druhé straně Cortiny paralelní obří slalom SP na snowboardu. Na olympijskou sjezdovku Tofane dnes vyrazila jako čtvrtá v pořadí a ve strmé pasáži po startu měla rychlost 120,25 km/h. Po projetí cílem byla třetí s odstupem 0,82 sekundy za průběžně vedoucí Štuhecovou.

"Chyby tam samozřejmě byly, v některých pasážích jsem si oproti tréninku polepšila, ale je tam pořád co dohánět," uvedla v tiskové zprávě Ledecká, jež postupně v pořadí klesla na 17. místo, o které se podělila s Němkou Michaelou Wenigovou.

Závod jela olympijská vítězka v super-G a paralelním obřím slalomu na snowboardu poprvé po měsíční pauze. "Ani mi nepřijde, že by to bylo tak dávno. Mám radost, výsledek je fantastický. Řekla bych, že nejlepší z těch tří jízd (včetně tréninků), co jsem na tomhle kopci jela. Je pravda, že laťka nebyla vysoko: jednou jsem nedokončila a jednou jsem minula bránu. Ale stejně z toho mám radost," řekla Ledecká.

Pro Ledeckou je sedmnácté místo druhým nejlepším výsledkem ve sjezdu v sezoně. Lépe zajela jen v Lake Louise, kde skončila desátá. V kanadském středisku byla i 21. a před měsícem bodovala ve Val Gardeně 29. místem.

O tři setiny se před Ledeckou dostala při prvním startu v sezoně po zranění levého kolena americká hvězda Lindsey Vonnová. Přiznala pak, že od sebe čekala víc. "Naštvala mě obrovská chyba ve střední pasáži. Nebylo to optimální, ale musím být spokojená. Dva měsíce jsem nemohla sjezdy trénovat, byl to dneska první závod. Zítra je nová šance," řekla Vonnová, vítězka 82 pohárových závodů, bývalá olympijská šampionka i mistryně světa ve sjezdu.

V sobotu je v Cortině d'Ampezzo na programu další sjezd (10:30) a Ledecká věří ve zlepšení. "Je pořád co dohánět, přece jen nový kopec. Musím se naučit, v jakých zatáčkách jsou jaké síly, jakou tam mám rychlost. Teď to s Ondrou (Bankem) pořádně rozebereme, zhodnotíme den a budeme koukat dopředu, kam bychom se zase mohli posunout. Doufám, že si chyby, které tam byly, opravím," řekla.

V neděli se pojede superobří slalom (11:15), do kterého už nastoupí i vedoucí žena Světového poháru Mikaela Shiffrinová. Američanka sjezdy v Cortině vynechává.

SP v sjezdovém lyžování v Cortině d'Ampezzo (Itálie):

Ženy - sjezd:

1. Siebenhoferová (Rak.) 1:15,44, 2. Štuhecová (Slovin.) -0,40, 3. Venierová (Rak.) -0,46, 4. Suterová (Švýc.) -0,47, 5. Miradoliová (Fr.) -0,54, 6. Marsagliaová (It.) -0,74, 7. Tipplerová (Rak.) -0,75, 8. Weidleová (Něm.) -0,76, 9. Rossová (USA) a Hütterová (Rak.) obě -0,79, ...17. Ledecká (ČR) -1,22.

Průběžné pořadí sjezdu (po 4 z 9 závodů): 1. Schmidhoferová (Rak.) 248, 2. Štuhecová 238, 3. Siebenhoferová 220, 4. Venierová 175, 5. M. Gisinová (Švýc.) 171, 6. Weidleová (Něm.) 148, ...23. Ledecká 52.

Průběžné pořadí SP (po 20 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1394, 2. Vlhová (SR) 898, 3. Holdenerová (Švýc.) 593, 4. Rebensburgová 435, 5. Mowinckelová (Nor.) 428, 6. Hansdotterová (Švéd.) 407, ...52. Ledecká 82, 98. Capová (ČR) 12.

Zabystřan poprvé v kariéře bodoval

Český lyžař Jan Zabystřan získal poprvé body ve Světovém poháru. Osm dní před 21. narozeninami obsadil ve Wengenu po povedeném slalomu 27. místo v kombinaci. Druhé vítězství v kariéře vybojoval Rakušan Marco Schwarz, na stupně vítězů jej doprovodili loňský vítěz závodu ve švýcarském středisku Victor Muffat-Jeandet a další francouzský slalomář Alexis Pinturault. Druhý Čech na startu Ondřej Berndt na 34. místě na body nedosáhl, klasifikováno bylo 35 lyžařů z 51.

Zabystřan zvládl skvěle úvodní slalom. Při teprve pátém startu v SP a s číslem 45 výborně projel prostřední pasáž a dvanáctým časem položil základ úspěchu. Na třiadvacetiletého Schwarze, který na Nový rok ovládl městský slalom v Oslu, ztratil 2,58 sekundy. Ve sjezdu už Zabystřan patřil k nejpomalejším, ale umístění v bodované třicítce udržel. Celkově za Schwarzem zaostal o 4,85 sekundy.

Medailisté zůstali stejní jako po slalomové části, jen oba Francouzi si pořadí prohodili. Suverénně nejrychlejší sjezdař Vincent Kriechmayr z Rakouska poskočil z 25. místa na deváté.

Další alpskou kombinaci pojedou muži až na únorovém mistrovství světa v Aare. V rámci SP se pak uskuteční už jen na konci února v Bansku.

Závod SP ve sjezdovém lyžování ve Wengenu (Švýcarsko):

Muži - kombinace:

1. Schwarz (Rak.) 2:36,92 (48,77+1:48,15), 2. Muffat-Jeandet -0,22 (49,64+1:47,50), 3. Pinturault (oba Fr.) -1,12 (48,97+1:49,07), 4. Caviezel (Švýc.) -1,23 (50,37+1:47,78), 5. Baumann (Rak.) -1,56 (51,49+1:46,99), 6. Trichišev (Rus.) -1,83 (50,28+1:48,47), 7. Jansrud (Nor.) -1,87 (51,36+1:47,43), 8. Tonetti (It.) -1,96 (50,59+1:48,29), 9. Kriechmayr (Rak.) -2,31 (52,90+1:46,33), 10. Innerhofer (It.) -2,39 (51,68+1:47,63), ...27. Zabystřan -4,85 (51,35+1:50,42), 34. Berndt (oba ČR) -13,45 (52,95+1:50,49).

Průběžné pořadí SP (po 20 z 41 závodů): 1. Hirscher (Rak.) 976, 2. Kristoffersen (Nor.) 571, 3. Pinturault 554, 4. Franz (Rak.) 408, 5. Kilde (Nor.) 392, 6. Schwarz 384, ...132. Zabystřan 4.