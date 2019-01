Ronaldo se vysmátý fotil v letadle. Ko**t! Sepsul ho Lineker i ragbista

Tohle nevychytal. Cristiano Ronaldo umístil na svůj twitterový účet fotografii z paluby svého letadla, navíc ji doplnil emotikony. Vysmátým smajlíkem, letadlem a zdviženým palcem. Vzhledem k tomu, že během dne bylo hlavní zprávou pátrání po zmizelém letadlu s novou posilou Cardiffu Emilianem Salou, šlo o hodně nešťastné načasování.

Hvězdný Portugalec to také schytává ze všech stran. Kromě mnoha fanoušků ho zkritizovala i anglická legenda Gary Lineker. „Tohle není den na takový tweet. To opravdu není,“ reagoval na Twitteru v současné době fotbalový expert BBC.

Ještě tvrdší byl směrem k Ronaldovi bývalý ragbista Ugo Monye. „Je to ko**t,“ napsal do komentářů pod Linekerův příspěvek.

Ronaldo jistě svou fotografií nijak nereagoval na zmizelé letadlo s argentinským fotbalistou, ale v danou dobu si měl dvakrát rozmyslet, jaké reakce může jeho tweet vyvolat.

Not the day for this tweet. It really isn’t. https://t.co/61y6cgEzm0