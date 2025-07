Další rána pro rodinu horolezkyně Kolouchové (†46): Pro úřady NENÍ mrtvá

Šerpa ji viděl a slyšel padat do nekonečné hloubky. Její tělo pákistánská armáda lokalizovala u úpatí Nanga Parbat. Přesto je Klára Kolouchová (†46) zatím oficiálně prohlášena »jen« za nezvěstnou.

Rozhodly o tom úřady islámské republiky. Vzhledem k tomu, že ostatky české horolezkyně leží v těžce neprostupném terénu u deváté nejvyšší hory světa (8126 m), v Pákistánu nechtějí riskovat, že by se při jejich vyzvedávání měla stát další tragédie.

Jak ovšem upozorňuje slavný horolezec Radek Jaroš, je to jen nová krutá rána pro rodinu Kláry, jež po sobě nechala manžela a dvě nezletilé děti. „Je rozdíl, jestli je člověk nezvěstný, nebo mrtvý. To se bavíme o právní stránce a následcích. Stojí firmy, účty, manželky a děti nemají peníze, dědictví...“ vypočítal Jaroš pro Seznam Zprávy. A souhlasí s tím také renomovaný právník a jeden z »Ombudsmanů Blesku« Jan Černý: „Dokud nebude prohlášena za mrtvou, tak nemůže probíhat například žádné dědické řízení.“

Dlouhé čekání?

Při takzvané domněnce smrti je lhůta obecně stanovena na pět let, podle Černého by to však nyní mohlo a mělo být výrazně kratší. „Jak dlouho poběží proces, bude ale záležet na předložených důkazech. Aby například jeden z jejích kolegů popsal, že ji viděl, jak padá, a nebylo možné, aby to přežila. Tělo má být navíc lokalizováno armádou,“ vysvětluje.

Než ale přijde smutný oficiální štempl, musí české úřady ke Kolouchové přistupovat jako k živé. Pokud si tedy Klára předem nepřipravila záložní scénář, nikdo se nyní nedostane třeba do jejích bankovních účtů. Manžel prozatím přijde o vdovecký důchod. Děti zase o ten sirotčí. Potíže to udělá také ve firmě, kde figuruje jako členka dozorčí rady. „Společnosti si s tím ale umějí poradit – například ji někdo zastoupí. Hlavní problém je to teď pro rodinu,“ dodává Černý.