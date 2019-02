Lischkovo nemocné srdce. Operace?! Kouč Rada promluvil o šanci na návrat

Trenére, jakou má Lischka fotbalovou budoucnost?

„Je poctivej, pracovitej, vychovanej kluk s vizí. Za poslední rok šel neskutečně nahoru. Když jsem přišel do Jablonce, vrátil se z hostování a já ho neznal. Vsadil jsem na něj a dobře jsem udělal!“

Ale bude ještě vůbec hrát?

„On se musí rozhodnout, co dál. Nechci a nemůžu mluvit o jeho diagnóze. Ale byl jsem za ním v nemocnici a vím, že to má řešení.“

Půjde na operaci srdce?

„Je to možnost. Má šanci vrátit se k fotbalu. A já jsem přesvědčený, že zrovna on to překoná!“

Co vás k tomu vede?

„Vemte si, jak zvládal na podzim tři soutěže: ligu a Evropskou ligu za Jablonec, plus byl oporou reprezentační jedenadvacítky. To je náročné fyzicky i psychicky. On byl výborný. A když udělal chybu proti Kyjevu, oklepal se a jel dál. To chce sílu a odolnost!“

Nezrychlil svou kariéru až moc?

„Kdepak, přišlo mi naprosto odpovídající, že si ho vyhlédla Sparta. Asi byl trochu překvapený, ale on na to má.“

Teď ho máte zpět v Jablonci. Co bude dál?

„Na soustředění v Portugalsku s námi není, musí se rozhodnout, jak to bude řešit. Má podporu rodiny, stojíme za ním i my jako tým, byl za námi v kabině. A co vím, podržela ho i Sparta.“

Jak?

„Majitel Křetínský prý řekl, že se k přestupu můžou v budoucnosti vrátit. Myslím, že přesně takové povzbuzení David potřebuje.“