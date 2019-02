Strach o Terminátora Vémolu? Zápasník podstoupil za jeden den 20 vyšetření!

Už 16. března Karlos Vémola nastoupí do oktagonu proti Martinu Šolcovi, který se tak rozloučí s aktivní kariérou. Ještě před zápasem chtěl třiatřicetiletý Vémola vědět, jak na tom je po zdravotní stránce, a tak na specializované klinice podstoupil za den 20 vyšetření.

„Aktivně zápasím už sedmadvacet let, trénuju šest dnů v týdnu, tréninky mám čtyřikrát denně. Nakládám si maximum a je mi jasné, že pokud chci vyhrávat dál, musím se o svoje zdraví víc zajímat a starat,“ řekl Vémola během vyšetření.

Výsledky testů mu nakonec udělaly velkou radost. „Komplexní screening ukázal, že tělo pana Vémoly je navzdory mimořádné námaze ve výborné kondici, což může svědčit o správně nastaveném tréninkovém plánu i dobré genetické výbavě,“ uvedla MUDr. Renata Virtová, primářka interního a kardiologického oddělení Kliniky GHC Praha. Vyšetření ukázalo, že český zápasník má například nadprůměrnou odolnost kostí a skvěle pracující srdce.

„Chci zápasit ještě alespoň deset let a chci to dělat špičkově, takže musím zůstat co nejvíc a taky co nejdéle zdravý. Mám rád rychlá auta, a když chci, aby mašina jela, taky musí občas do nejlepšího servisu na technickou,“ smál se Vémola.