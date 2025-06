Český sport v slzách: Zemřela známá paralympionička Sedláčková (†48)!

Tuzemskou sportovní scénu zasáhla bolestná zpráva. V pouhých 48 letech zemřela bývalá reprezentantka a mistryně světa Miroslava Sedláčková.

Informaci přinesl Český paralympijský tým. „Tuto smutnou zprávu nyní zveřejňujeme s úctou a na přání její rodiny,“ stojí v oznámení o skonu Sedláčkové, která byla zrakově handicapovaná. Přesto se stala velmi úspěšnou atletkou, lyžařkou a právničkou.

„Na hrách skončila čtyřikrát pátá, medailové úspěchy sbírala na mistrovství světa, odkud měla dva bronzy (400 metrů a 800 metrů v Lyonu 2013) a zlato na 800 metrů (Christchurch 2011),“ připomněl tým. Sportovní kariéru Miroslavě v roce 2015 přerušila vážná nemoc, se kterou se několik let statečně prala. Minulý týden však bohužel svůj boj o život prohrála.

Při běžeckých úspěších jí stál po boku trasér Michal Procházka. „Bojovala do poslední chvíle, to bylo pro Mirku typické. Bude mi moc chybět,“ vzkázal úspěšné reprezentance do sportovního nebe Procházka.