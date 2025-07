Posila Hradce Sojka: Darida? Skvělý hráč, který nic neztratil. Nejvíc mě naučil Kalvach

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Má být přímou náhradou za Daniela Samka, byť je typologicky trošku odlišný. Přestup Alexandra Sojky (22) z Plzně do Hradce Králové je součástí transferu obránce Karla Spáčila. Ve středu hřiště se má účastník fotbalového EURO U21 rozvíjet po boku navrátilce Vladimíra Daridy. „Vlastně to pro mě bylo lehké rozhodování,“ tvrdil v rozhovoru pro deník Sport a iSport na soustředění týmu v Kaprunu.

Zpočátku se řešilo, že Plzeň uvolní perspektivního záložníka Alexandra Sojku, jehož si piplala devět let, jen na hostování. Nakonec šel na východ Čech „natvrdo“. „Na jaře jsem měl skoro nulovou minutáž. Věděl jsem, že hlavně potřebuju hrát a vyhrát se,“ smířil se s odchodem z nabitého kádru vicemistra.

V záloze byste měl růst vedle Vladimíra Daridy, bývalého kapitána reprezentace. Pomůže vám jeho přítomnost?

„Jelikož jsem z Plzně, sledoval jsem ho, když tam hrál i Ligu mistrů. Vím, jaké má dovednosti. Je to skvělý fotbalista i člověk. Nic neztratil, furt běhá, je aktivní. (úsměv) Rozhodně se od něj můžu hodně naučit. Je tu velká konkurence, ale určitě můžeme hrát v záloze spolu. Je to pro mě první přestup v kariéře.“

Jak se cítíte v novém prostředí?

„Působí to na mě skvěle. Hradec má nový stadion, lidé na fotbal chodí. Je vidět, že klub chce jít nahoru. Bylo to pro mě vlastně lehké rozhodování. Každý trenér má svoje, snažím se to všechno navnímat a zvyknout si. Myslím, že to půjde rychle a bude to dobré. Takže budu makat a doufám, že toho odehraju co nejvíc. Kluci mě vzali skvěle.“

Nezazlívali vám známí, že opouštíte Plzeň moc brzy?

„Ne, všichni to brali pozitivně. Pro mě je to i posun v kariéře. Potřebuju se vyhrát a posouvat se dál. Na tom se shodli také pan Šádek s trenérem Koubkem. Odcházel jsem z Plzně, abych hrál. Ve Viktorce je reprezentační záloha Lukáš Kalvach, Pavel Šulc, Lukáš Červ. Od těch hráčů se dá hodně naučit. Nejvíc mi byl herně blízký asi Lukáš Kalvach, který je klidný na míči. Výborný fotbalista.“

Stihl jste si po EURO aspoň trošku odpočinout?

„Měl jsem pět dnů volno a pak jsem do toho zase naskočil. Fyzicky jsem aspoň nic neztratil. Nevadí mi, že jedu furt dál. Když jsme v Plzni hráli evropské poháry, také jsme neměli žádný odpočinek. Trénovali jsme sedm dnů v týdnu. Protože jsem toho na jaře moc neodehrál, byla pro mě nominace na EURO úspěchem. I za minutáž na turnaji jsem rád, nečekal jsem, že jí bude až tolik.“ (ve třech utkáních odehrál celkem 59 minut).

Když jste viděl, že ve finále hráli vaši dva soupeři ze skupiny Anglie a Německo, napadlo vás, že jste měli smůlu na los?

„Oba týmy sehrály skvělé finále. Ukázaly, že byly na EURO opravdu nejlepší. Bohužel to dopadlo tak, že jsme z takové skupiny nepostoupili. Angličané měli podle mě lepší individuality, Němci působili víc jako tým. Když jsme hráli proti nim, přišlo mi to těžší.“