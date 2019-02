Pochází z Chomutova, ale palce drží klubu z hlavního města. „Já fandím všem, ale nejraději mám Spartu,“ prozradil Zdeněk Godla, který tak před kamerami ocenil nedělní výkon šestnáctiletého útočníka Adama Hložka, jež v neděli nastoupil v základní sestavě proti Bohemians jako vůbec nejmladší hráč v historii Sparty.

„Co já jsem dělal v šestnácti letech, to raději ani nechtějte vědět,“ rozesmál Godla hosty ve studiu i celé publikum. Fotbal to ale určitě nebyl, protože aktivně se mu příliš nedařilo. „Jednou jsem dostal míčem do rypáku a mám od té doby křivej nos. Raději ani k míči nelezu,“ prozradil herec, který v seriálu Most ztvárnil oblíbenou postavu Frantu.

I přes křivý nos má ale čich na talenty. Trenérovi Bohemians Martinu Haškovi dokonce doporučil skvělého hráče. „Mám neteř, která má sedmnáctiletého syna, a ten hraje výborně. Co dokáže, to jsem v životě neviděl. Umí to, co Messi. Divím se, že si ho nikdo nevšimnul,“ pravil Godla a Hašek zbystřil a hned se ptal na jméno toho zázraku.

„Jmenuje se Pepa Polák a trenér ho má moc rád. Nemůžu si ale vzpomenout, kde hraje,“ tápal populární romský (ne)herec, jehož ve fotbale vytáčí především rasismus. „Jsem s tím konfrontovaný celý život a je to smutný. Doufám, že se to zlepšuje. Já si toho přestávám všímat, protože s tím dokážu žít. Neurážíme se úplně za všechno. Jsme lidi, kteří mají rádi legraci. Já jsem nikdy rasista nebyl a nebudu. Nevím, proč by měl někdo odsuzovat člověka jenom kvůli tomu, že má jinou pleť,“ povzdechl si Godla.

Na rasismus ve fotbale si posteskl i trenér Martin Hašek. „Každý, kdo nějakou dobu hraje nebo hrál fotbal, tak se s tím problémem setkal, ať už v hledišti, na hřišti nebo v kabině… Tohle je boj, který nikdy neskončí a bude stále probíhat.“