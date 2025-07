Další finále pro dvanáctiletou. Proč plave tak rychle? Trenér: My z Evropy to nepochopíme

Je otázka, jestli fenomenální Kanaďanka Summer McIntoshová jako hlavní hvězda šampionátu v Singapuru upoutala širokou světovou veřejnost, maličké Číňance se to povedlo nepochybně. Webové stránky po celé planetě žijí jejím neobvyklým příběhem. Jeho hlavní součástí je země, z níž pochází.

Čína má ke sportu svůj osobitý přístup. V minulosti se několikrát prokázalo, že jeho součástí může být i doping. S tímhle stigmatem musí bojovat každá překvapivá čínská kometa.

„V tomhle případě to tak být nemusí, držel bych presumpce neviny. Nechci prvoplánově nikoho odsuzovat, protože mi to přijde hloupé,“ říká plavecký trenér Jan Kreník. „Myslím si, že rodinný, sociální život, který tam v tomhle věku vedou, je odlišný od toho našeho. Proto jim asi nerozumíme. Oni jsou schopní v raném věku udělat pro úspěch cokoli. Což v naší zeměpisné šířce nechápeme, možná správně.“

Známý je případ čínského gymnastického týmu z olympiády 2008 v Pekingu. Americký deník New York Times přišel těsně před začátkem Her s tvrzením, že tří členky čínského týmu používají zfalšovaná data narození, aby mohly na Hrách závodit. Během soutěží pak vzbudila údiv závodnice Teng Lin-lin, která měla v úsměvu díru a vzbudila tak podezření, že má ještě mléčné zuby. Ty lidem dorůstají kolem desátého až jedenáctého roku. Na olympiádě ale směly gymnastky závodit až v roce, kdy jim bylo šestnáct.

„Slyšela jsem, že gymnastky v Číně vybírají už ve třech letech, odloučí je od rodiny a dřou je. Nevím, jak je to v tomhle případě,“ komentuje Petra Škábová, plavecká reprezentační trenérka, případ Jü C'-ti.

Voda stírá rozdíly

Na plaveckém MS můžou oficiálně závodit až čtrnáctiletí sportovci. Pokud ale splní ostrý limit, na start můžou i dřív. Bazén je navíc prostředím, kde se děti na hraně základní školy prosazují poměrně často. Jiná Číňanka Jie Š'-wen zaplavala v roce 2010 v rámci Asijských her na krátké polohovce ve svých 14 letech čas skvělý čas 2:09,37, tedy jen o 16 setin pomaleji než v pondělí Jü C'-ti v Singapuru. Vyhrála tehdy obě polohovky, koncem roku pak získala v obou závodech stříbra na MS v krátkém bazénu v Dubaji.

„Oni to takhle prostě mají. Já moc nevěřím tomu, že raná specializace vede k něčemu správnému v dlouhodobém horizontu. My jsme nastavení jinak. Myslím, že my z Evropy to ani nemůžeme pochopit,“ říká Kreník.

V příběhu hraje roli taky prostředí, v kterém plavci závodí. Dvanáctiletá sprinterka se nemůže vyrovnat starším soupeřkám, protože její tělo na atletické dráze ještě není schopné vyvinout takovou rychlost. Voda ale rozdíly stírá. Plavci v ní čelí odporu a kromě fyzických předpokladů je důležitá i schopnost jí citlivě proplouvat.

„Jste ve vodě, takže pokud tomu věnujete určité množství hodin, jste schopen se to rychleji naučit. Ve vodě se víc adaptujete. Když tam trávíte v útlém věku šest hodin, je jasné, že relativně dobrých výsledků dosáhnete relativně brzo,“ vysvětluje Kreník. „Druhá věc je, že pracujete s váhou vlastního těla. Ve vodě je to trošku jinak. Tahle závodnice je menší a netahá takovou váhu. Proč malý kluk dokáže udělat třicet shybů? Fyziologie dítěte je odlišná od fyziologie dospělého.“

Otázka je, zda bude Jü C'-ti krátkodobou kometou, nebo má šanci na dlouhodobější průlom. Její předchůdkyně Jie Š'-wen dva roky po představení na Asijských hrách vyhrála olympiádu v Londýně. Současná plavecká královna Summer McIntoshová vstoupila na scénu na olympiádě v Tokiu ve čtrnácti.

„Nikdy nevyroste nová Summer, nikdy nevyroste nový Phelps, nikdy nevyroste nový Dressel,“ říká Kreník. „Vždycky se někdo dostane na nějakou úroveň nějakou cestou. A ta jedinečnost je za mě to, co je krásné na sportu. Nikdy nikoho nekopírujete, ale stanete se někým jedinečným.“

Průlomy plaveckých hvězd