Zpověď (ex)tenistky Hlaváčkové: Kde chce rodit a kde bude se svým Italem žít?

Narodí se vaše dcera v Česku nebo v jiné zemi?

„Porod plánujeme v Česku. Maminka je gynekoložka a v Plzni mám všechny doktory a navíc je tam jedna z nejlepších nemocnic v Evropě, takže nebylo vůbec na místě o tom pochybovat. Akorát kvůli tomu budu muset být v Česku delší čas. Pro manžela je to trochu komplikace, že tu bude muset být hodně se mnou.“

Zvykl si manžel na život v Praze?

„Hrozně se mu líbí, jak je Praha menší, ale kvalitní město, a že máme všude známé. Na žití je to krásné město. Postupem času se ale budeme stěhovat do Londýna a budeme žít mezi Londýnem a Prahou.“

Kde se cítíte být doma?

„Já v Praze a Plzni. Manžel je doma v Itálii, ale nikdy tam není. Vyrostl v Belgii a život prožil snad všude na světě.“

Budete učit dceru všechny jazyky, které ovládáte?

„Já určitě česky, manžel italsky a do toho na sebe budeme mluvit anglicky. Asi kvůli tomu bude mluvit později. Možná mi řekne až v deseti letech ahoj.“ (smích)

Jak je na tom váš manžel s češtinou a vy s italštinou?

„V češtině umí sprostá slova a používá je za volantem. Já jsem na tom podobně. Před devíti lety jsem měla ambice se učit, ale to už opadlo. Třeba se naučím díky dítěti.“

Prozradíte jméno, které jste pro dceru vybrali?

„Ještě ho nechceme říkat, ale docela jsme se na něm i shodli. Povídali jsme si o tom už dřív a vždycky jsme řešili, aby ta jména k sobě pasovala, byla mezinárodní a měla trochu váhu. Až se to bude blížit, tak ho řekneme. Nechceme to teď ještě zakřiknout.“

A podle čeho jste ho vybírali?

„Vždycky to musí být jméno někoho, koho mám ráda a ne někoho, kdo mi přináší nějaké negativní emoce. Spoustu jmen se tím vyřadí (smích). Na holčičím jménu jsme se shodli hned. U kluka jsme polemizovali. Měla by to být holka, ale když to bude kluk, tak jméno máme v záloze.“

Nyní jste na akci s dětmi malovala obrázky, to už byl takový menší trénink na mateřství.

„Byla bych hrozně ráda, kdyby mé dítě bylo zaměřené spíše tímhle směrem, než aby leželo na mobilu. Já na něm jsem a trávím na něm hodně času. Když hlídám sestře děti, tak se k tomu taky někdy uchýlím, protože to je záchrana pustit dítěti video, ale chtěla bych, aby mělo vztah k papíru a tužce a rozvíjelo motoriku.“

Jak je na tom s malováním manžel?

„Ten neumí ani pořádně psát. Když něco napíše, tak je to jak od dvouletého dítěte. Formuláře vyplňuji já, a když je to elektronický formulář, tak manžel. Máme to rozdělené.“

Sledujete pravidelně tenis, když máte mateřskou pauzu?

„Sleduji, ale neležím na gauči a nevidím každý zápas. Jsem ráda, že během mé pauzy necítím žádnou zášť vůči tenisu a opravdu mám z toho radost a fandím.“