Přiznání tenistky Kvitové: Strach z chlapů po přepadení? Bojím se jít sama na nákup!

Pas, tenisky, kreditka! „Když si doma balím a vyrážím do světa, to jsou tři nejdůležitější věci, které potřebuju,“ přiznala Petra ve zpovědi pro Radiožurnál.

Už není vyjukaná žába, je zcestovalá, balení pro ni není problém. „Když jedu na jeden turnaj, mám jednu velkou tašku na kolečkách. Pokud jedu na měsíc, mám dvě plus tenisovou tašku,“ vypočítala.

Přebalování věcí ji nestresuje, má je naopak ráda. Nebere si toho moc, ví, že si cokoli může dokoupit na místě. „Jde o to mít společenské věci, šaty, boty na podpatku, sportovní věci, hodně triček na trénování. A samozřejmě spodní prádlo, to je vždycky nepříjemné kupovat na místě,“ přiznala Kvitová.

Zdá se, že kalhotky si nejraději pořizuje doma v Česku.

Co ještě řekla Petra…

O tajných deníčcích

„Od roku 2014 si píšu deníčky, jsou zatím dva. Po zápase si napíšu nějaké postřehy o soupeřce – jaké údery měla lepší, co na ni platilo. Ještě jsem je nikomu neukázala, ani trenérovi. Je to takové moje tajemství. Jsou jen pro mě a tak bych chtěla, aby to zůstalo.“

O strachu po přepadení

„Bojím se jít sama na nákup. Pokud se mnou nikdo nejde, skočím do nejbližšího obchodu a koupím jen to nejnutnější. Večery nechodím nikdy nikam sama. Psychicky hodně náročná jsou pro mě selfíčka, zvlášť když se mě někdo dotýká a je to třeba chlap...“