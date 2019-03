Tohle je moje žena! Rosický ukázal unikátní záběry ze soukromí s Radkou

Zatímco manžel a sportovní ředitel Tomáš (38) ladí na Letné Spartu na sobotní ligovou pranici v Liberci, kde rudí dostávají pravidelně nakopáno (od 17.00 vysílá O2 TV), půvabná paní direktorová si vyrazila na hory. Jen tak si zadovádět na zasněžených pláních.

Jako nástroj si k té kratochvíli vybrala saně, ale ouha. Nepodařilo se jí ten splašený dopravní prostředek osedlat. Vydaly se samy jinou cestou a Radka absolvovala »břišní« sjezd se šňůrou v ruce za nimi a vedle nich.

No, něco se při tom bývalá televizní rosnička a mamka už skoro šestiletého syna Tomíka nasmála.

A »Rosa« při omrknutí videa jakbysmet. „Tak tohle je moje žena.“ S tímhle veselým psaním šoupnul žertovnou nahrávku na sociání síť.

On, který si dlouho rodinný život střežil jako ostříž! Zřejmě se drží kréda, které naznačil v lednu při nástupu do činovnické funkce. A sice, že největší klub v zemi by měl být směrem k fanouškům otevřenější.

Daří se mu to!