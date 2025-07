Trpišovský složil armádu wingbeků: rychlost, technika i mládí. Kdo začne v základu?

Bilance v aktuální sezoně Allsvenskan (Östers IF)

Zápasy: 10

Minuty: 756

Branky: 0

Asistence: 2

Typická pozice: levý wingbek

Po devatenáctiletém Gambijci Slavia mocně toužila. Jak by taky ne, fyzickými předpoklady se do herního stylu „sešívaných“ hodí. V mladém věku odehrál deset zápasů ve švédské nejvyšší soutěži za Östers IF. Velmi dobře umí zacházet levou nohou. V Edenu si ho budou piplat, v ideálním případě z něj stvoří druhého Malicka Dioufa. Šance existuje, Sanyang je dynamický, rychlostně vybavený. I proto Slavia sáhla pro tři a půl milionu eur, aby vyhrála souboj s dalšími zájemci.