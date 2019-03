Zákulisí lyžařské dopingové sítě: Takhle se fixluje s krví!

Chytli ho během olympiády v Soči 2014, když si domů do Innsbrucku odskočil píchnout EPO a krevní konzervu. Teď rakouský běžec na lyžích Dürr splácí své hříchy. V dokumentu televize ARD v lednu přesně popsal, jak podváděl, čehož hned využili vyšetřovatelé. „Byl jsem u prokurátora jako svědek a popravdě jsem vypovídal,“ říká o své aktuální kladné roli v kauze.

Doktor doping

Že tentokrát nejde o státem řízený podvod, ale sólo akci, potvrzuje to, jak se Dürr dostal k německému lékaři Marku Schmidtovi, který byl hlavou celé sítě. „V roce 2013 jsem mluvil se sportovcem, který mi řekl, že užívá krevní doping a nabídl mi, že mě spojí se svým zdrojem, abych se do toho mohl také zapojit,“ přiznal Dürr. Dostal se tak do tajného programu, který využívala i pětice lyžařů chycených na MS v Seefeldu.

Specifický zvuk

Mechanismus jejich podvodu byl podobný tomu, jak ho popisuje polepšený běžec. Nejdřív přišly schůzky na odpočívadle německé dálnice A8 a na letišti a v centru Mnichova. Účel byl vždy stejný – nabrat několik stovek mililitrů krve. „Vždy jsem se hrozně bál, že mě chytí, protože ten stroj dělal specifický zvuk. Když ho znáte, hned je vám jasné, o co jde,“ popsal Dürr a přidal i jednu vzpomínku: „Během soustředění ve Finsku jsem si četl v posteli a z pokoje nade mnou najednou slyším ten zvuk. Okamžitě mi bylo jasné, co se tam děje.“

Infuze i v autě

Pak přišla druhá fáze. Navrácení krve. „K infuzím docházelo vždy během soutěží. Třeba na začátku Tour de Ski,“ prozradil Dürr. Většinou k tomu docházelo v hotelu, ale to občas nešlo. „Třeba v Oberhofu, kde jsem nebyl sám na pokoji. Vyšel jsem ven před hotel a nasedl do auta na parkovišti. Dostal jsem kanylu do žíly a krev z pytlíku rychle přetekla zpět,“ uvedl Dürr. Z jeho slov člověk pochopí, proč si ve středu při činu chycený Max Hauke dával infuzi v seefeldském penzionu Villa Edeltraud zum See jen 80 metrů od rakouského týmového hotelu Bergland. Byla to rutina.

Cena? 128 tisíc!

Kolik stály služby německého mistra dopingu lékaře Marka Schmidta? Johannes Dürr mu prý platil 5 tisíc eur (128 tisíc korun) za sezonu. Zároveň měl doktor se svými klienty, kterým ilegálně zlepšoval výkonnost, úmluvu, že mu budou dávat část případných vyhraných finančních odměn.

Antidopingový specialista Jan Chlumský o krevním dopingu: Je to těžko odhalitelné

Je přesvědčen, že šlo o selhání jednotlivců. A že kromě krevního dopingu si tahle skupina podvodníků pomáhala i jinými látkami. „Bylo tam určitě i EPO,“ říká Jan Chlumský z Antidopingového výboru.



Je tato dopingová kauza problémem jednotlivců, nebo celého běžeckého lyžování?

„Určitě to není problém celého lyžování. Nebude to moc masové. Je otázka, jestli to bude pět procent, nebo pětadvacet, to je těžké odhadnout. Je to ale skupina jednotlivců propojená přes nějakou centrálu.“



Dá se tedy spíš čekat, že to bude mít zásah i do jiných sportů?

„To určitě. Už jen to, že ten doktor je od cyklistiky a navíc z bývalého NDR.“



Jakým způsobem je odhalitelný krevní doping?

„Zjistitelný je, ale dost obtížně. Kontroly jsou u špičkových sportovců časté a odhalí se to biologickým pasem, kde se sledují výkyvy v krvi. A to koncentrace hemoglobinu a červených krvinek. To už ukazuje na tuto podvodnou manipulaci.“



Kdy si nechávají krev odebrat? Když jsou na vrcholu s formou?

„To ani být nemusí. Odeberou si ji v přípravném období, když zrovna nedopují nějakou jinou zakázanou látku. To si musí dávat pozor. Za několik týdnů nebo měsíců si tu krev zase vrátí těsně před závodem do žíly. Tím se jim zahustí krev a zvýší se množství hemoglobinu, čímž mají lepší vytrvalostní kapacitu.“



Může být krevní doping nebezpečný?

„Když se to přežene, tak krev nepřiměřeně zhoustne, čímž se zatěžuje krevní řečiště a může dojít ke kolapsu, když to srdce nevydrží.“



Myslíte, že tato skupina užívala jen krevní doping?

„Myslím, že ne, že tam byly určitě i jiné látky typu EPO a další prostředky, které zvyšují krvetvorbu a zlepšují vytrvalostní výkonnost.“