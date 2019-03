Sex přes internet! Který fotbalista rozesmál hanbatou hvězdu svým »ptáčkem«?

„První fotbalový reprezentant mě přes webovku sledoval už před několika lety,“ pochlubila se pornohvězda v Bildu. „Nechtěl vidět nic zvráceného. V určitém okamžiku se zeptal, zdali si i on může kameru zapnout.“

Jakmile to udělal, sexbomba zbystřila. Okamžitě vycítila svoji šanci. Cenu za minutu hrátek se sama sebou proto okamžitě zvedla na v přepočtu 153 korun za minutu!

Bundesligoví fotbalisté prý patří mezi její VIP klientelu. Jejich chování však vždycky není jako ze salónu. „Jeden z nich byl velmi arogantní. Prý, že když platí, tak musí být po jeho. A hned!“ vyprávěla.

Nevhodné »čumilovo« chování od erotiky odradilo i jindy otrlou hvězdu. „Oblékla jsem se, ale on to neukončil. Jako by byl rád, že je s ženou. Pak ukázal penis. Byl tak malý, že jsem se nemohla přestat smát. Nejsem si moc jistá, zda se mu to líbilo,“ dodala rošťanda.