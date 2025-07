Sáblíková se Zdráhalovou: Provdaly nejlepší kamarádku!

Rychlobruslařská rodinka zase spolu! Partnerky Martina Sáblíková (38) s Nikolou Zdráhalovou (29) slavily za doprovodu trenéra Petra Nováka sňatek bývalé reprezentantky Elišky Dřímalové (30).

Byla to v rychlobruslařské komunitě nerozlučná trojka. S Eiškou Dřímalovou se kdysi počítalo jako s nástupkyní Martiny Sáblíkové. Nakonec však pověsila brusle na hřebík a stala se masérkou reprezentačního týmu. A celé partě to i tak dál náramně klapalo. „Snažím se držet pozitivní náladu, nechodím za nimi s žádnými negativními věcmi. Já sama myslím, že nejsem náladová, nejsem ani pesimistka. Pokouším se ostatním zlepšovat náladu a vnášet do týmu slunce. Je fajn, že jsem všechny poznala už jako závodnice. Známe se perfektně a beru tým jako svou druhou rodinu,“ prozradila Eliška kdysi pro aktualne.cz.

Před časem ale s partnerem Honzou založili rodinu a teď přišla na řadu i svatba! Za svědkyni šla nevěstě dojatá Nikola Zdráhalová, kterou doprovázela její partnerka Martina Sáblíková. Rychlobruslařský pár se sladil do květovaných šatů a neskutečně jim to slušelo.

„Moje nejlepší kamarádka se vdala. Stála přede mnou v bílých šatech, krásnější než kdy dřív, s úsměvem, který mluvil za vše. A mně tekly slzy, protože jsem si uvědomila, že právě prožívá jeden z nejdůležitějších dnů svého života,“ vyznala se Zdráhalová na svém profilu. Všechny tři holky si pak ještě pořídily selfíčko s trenérem Petrem Novákem, který jen zářil blahem.