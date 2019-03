Sláva, pak studená sprcha. Slovan otevřel stadion, Trnava kritizovala | iSport.cz

Dlouhé vyhnanství v azylu je konečně u konce. Slovan musel od roku 2010 hrát na stařičkých Pasienkách, kde se potýkal se slaboučkou návštěvností. Důkaz? 1 370, 1 091 a 1 099. Tolik diváků přišlo na poslední tři domácí podzimní zápasy tradičního klubu. Slovan přitom válí, v lize ještě neprohrál a s aktuální bilancí 17-4-0 má na čele tabulky luxusní čtrnáctibodový náskok.

Jenže na Pasienkách to stejně nikoho v Bratislavě příliš nezajímalo. Comeback na Tehelné pole si ovšem příznivci ujít nenechali. Stánek s oficiálním názvem Národní fotbalový stadion slavnostně otevřel bývalý brankář Alexander Vencel st., mimo jiné mistr Evropy z Bělehradu 1976.

„Z minulosti si dobře pamatuji, jak jste chodili na Tehelné pole, a jak jste si užívali velké zápasy, které Slovan odehrál. Když vidím, co se podařilo, věřím, že toto bude nejkrásnější stadion na Slovensku. Konečně jsme doma. Za všechny bývalé spoluhráče a trenéry děkuju všem, kteří se zasloužili o to, že tu můžeme být,“ pronesl Vencel za bouřlivého potlesku tribun.

Utkání předcházela také laserová show, funkcionáři na hrací ploše ocenili i další hráče z minulosti. Nechybělo ani vystoupení skupiny Tublatanka, fanoušci si pak připravili celostadionovou choreografii s vlaječkami v klubových barvách Slovanu. Zkrátka velká sláva.

„Pro tyhle chvíle hraju fotbal. Říkal jsem, že hrát na Pasienkách byla katastrofa, ale tohle bylo neskutečné. Skvělá atmosféra, věřím, že nový stadion celý klub změní. Pro každý tým bude těžké odvézt si z Tehelného pole body,“ rozplýval se dvougólový střelec nedělního zápasu Andraž Šporar pro server športky.sk.

Hráči Trnavy ale nadšení domácích zrovna nesdíleli, sedmý celek slovenské ligy kritizoval Tehelné pole i na sociálních sítích. Co klubu vadilo? Třeba nedokončené parkoviště, funkcionáři prý museli nechat auto na druhé straně ulice a jít na stadion pěšky mezi fanoušky Slovanu. „Bezpečnost je prvořadá,“ rýpla si Trnava na facebookovém profilu do svého soupeře.

A s kritickými hlasy se přidali i hráči. „Stadion je pěkný, to nemůžu popřít. Ale v šatně nás poměrně zaskočilo, že nefungovala teplá voda. Na detaily trochu zapomněli, asi to dělali narychlo, kdo ví. Ale aspoň jsem měl hned po zápase regeneraci a dal si studenou sprchu,“ smál se rakouský útočník Trnavy Kubilay Yilmaz.

Jeho spoluhráč Tomáš Košút, který je českým fanouškům známý z působení ve Slovácku, zkritizoval i atmosféru. Fanoušci hostů totiž utkání bojkotovali. „Když otvírala stadion Trnava, slovanisté to tam podpálili. Proč teď měli pod našimi fanoušky sedět domácí příznivci? A kde byly nějaké zábrany? Byla to čistá provokace a čekaní, kdy naši něco vyvedou. Udělali dobře, že sem nešli,“ podotkl Košút pro web ProFutbal.sk.

Kulisu zápasu to podle něj ovlivnilo. „Byla zklamáním. Chyběli fanoušci, kteří by to oživili a udělali derby zajímavějším. Slovanisté jsou jen diváci, přišli se podívat na fotbal. Kdyby tu byli naši fanoušci, aspoň by bylo někoho slyšet,“ přemítal Košút. Příznivci Trnavy tak své hráče přivítali alespoň po návratu na jejich stadion, kde jim vyjádřili podporu do dalších zápasů.

Jak na Tehelném poli vypadají kabiny, skyboxy či luxusní prezidentská lóže? Nahlédněte do zákulisí stadionu ve videu slovenského kolegy: