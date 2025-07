Slavný horolezec pokořil Nanga Parbat v den smrti Kolouchové (†46): Děsivé svědectví!

Patří k nejuznávanějším a nejlepším horolezcům současnosti. Býval vojákem speciálních britských sil, než se rozhodl věnovat horám doma. Nepálec Nirmal Purdža (41) je držitelem několika rekordů. Ten poslední zapsal na Nanga Parbat v den, kdy tam vyhasl život české lezkyně Kláry Kolouchové (†46).

Hory dávají i berou. Nerozlišují. A jedna z těch nejvyšších a nejkrutějších Nanga Parbat letos píše silné příběhy. Minulý čtvrtek, kdy se rozhodla nepustit od sebe zpátky domů Kláru Kolouchovou (†46), byla vstřícná k jinému horolezci. Nirmal Purdža jejím pokořením stanovil nový rekord, když popadesáté stanul na vrcholu osmitisícovky.

Ale poslední cesta nebyla snadná. Nanga Parbat dostála své přezdívce »hora zabiják«. „Byla to jedna z nejnebezpečnějších expedic, které jsem kdy podnikl," přiznal zkušený lezec. „Letos bylo brutální počasí. Vítr přes 65 km/h. Modrý led, ve kterém nedržely mačky. Neustálé pády kamenů. Jeden chybný krok a byl by konec,“ přinesl Purdža mrazivé svědectví.

S Klárou Kolouchovou, která v tentýž den uklouzla mezi prvním a druhým výškovým táborem a zřítila se do hlubin, se přitom dobře znal. Před šesti lety ji podpořil při jejím třetím a nakonec úspěšném pokusu zdolat obávanou K2. Klára se tehdy se svou výpravou musela otočit pouhých 200 metrů pod vrcholem. „Když jsme sestoupili zpět dolů do základního tábora, byla to hrozná bezmoc a prázdnota. Expediční týmy to jeden po druhém vzdávaly. Měl to být konec lezecké sezony pod K2. A pak přišla naděje, ještě jedna šance jít nahoru. A naprosto zásadní Nimsova (Purdžova, pozn. red.) věta: „Neposlouchej ty, kteří to vzdali!“ vzpomínala později na klíčové setkání, které nakonec vedlo k úspěšnému výstupu, Kolouchová pro Forbes.

Smrt při sestupu

Kolouchová byla první Češkou, která zdolala tři nejvyšší vrcholy světa Mount Everest, K2 i Kančendžengu. Expedice na Nanga Parbat, jejíž byla součástí, vyrazila ve středu 2. července z výškového tábora C3. U dalšího tábora ale horolezkyně začala pociťovat zdravotní problémy a rozhodla se ještě ten večer pro návrat. Doprovázel ji nepálský šerpa. Kolouchová poté spadla z velké výšky ve čtvrtek ráno blízko tábora C2. Veškeré naděje pohasly o několik dní později, kdy bylo ukončeno pátrání a horolezkyně prohlášena za nezvěstnou. Její ostatky tak zůstanou v horách.