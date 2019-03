Řepkova ostuda, na děti dluží balík. Pomáhá mu máma ze svého důchodu!

Zpronevěra, dluhy, řízení v opilosti, internetové útoky. Tomáš Řepka je v úzkých a hroutí se mu svět. Na krku má už nepravomocné rozsudky na 15 a 9 měsíců nepodmínečného odnětí svobody a do toho se ještě u soudů řeší dluhy na alimentech, které má na své tři děti.

Minulý týden proběhlo u Městského soudu v Brně přelíčení, kvůli tomu, že bývalý fotbalista dluží za uplynulý rok na syna Markuse 175 tisíc korun. Druhá exmanželka Vlaďka Erbová se podle soudu bude muset spokojit s částkou 24 tisíc korun a věřit, že ji do 14. května, než proběhne další stání, Řepka zaplatí.

Někdejší hvězda Sparty měla další přelíčení v úterý a tentokrát u Obvodního soudu pro Prahu 6. Jeho první žena Renata požaduje zaplacení alimentů ve výši 2,37 milionu korun. Na dceru Veroniku dluží 840 tisíc korun a na syna Tommasa dokonce 1,53 milionu korun! „Všechno táhnu sama a mám dluh na bytě 160 tisíc korun,“ tvrdila u soudu Renata Řepková. Její bývalý muž platil alimenty podle dohody jen dva roky, což činilo pětadvacet tisíc měsíčně na každé z dětí.

Pak ale začal posílat jen padesátinu toho, co měl. Někdejší fotbalista se brání, že nemá práci a platí jen tolik, kolik si může dovolit. Řepka na každého svého potomka tak posílá 500 korun měsíčně, protože nemá stálou práci a nepobírá ani podporu v nezaměstnanosti.

Pár hodin se snažil pracovat jako číšník v pizzerii nebo ostraha parkoviště. Nyní přiznal, že mu finančně pomáhá matka Helena. „Nárazově mi pomáhá matka, ale je v důchodu, takže ty částky jsou minimální,“ řekl Řepka.

Přitom minulý týden během soudu s Vlaďkou Erbovou hrdě tvrdil, že by mu bylo blbé vzít si peníze od matky Heleny, aby mu pomohla. Soud nakonec včera rozhodl o odročení procesu na 16. května. Do té doby má Tomáš Řepka platit alimenty. Kde na to vezme peníze, aby zaplatil výživné na všechny tři děti, zatím sám asi ani neví…