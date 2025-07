Saláková odhalila detaily svého onemocnění: Nádor v žaludku a...

Manželka bývalého hokejového brankáře Alexandra Saláka (38) Míša vždy působila nesmírně energickým dojmem. Tím víc fanoušky šokovalo, když před několika týdny oznámila, že je pacientkou onkologické kliniky v Motole. Maminka šesti dětí slíbila, že s odstupem času svým sledujícím prozradí více a na filmovém festivalu v Karlových Varech na to nejspíš uzrál ten správný čas...

O svém zdraví Míša promluvila v rozhovoru pro Super.cz. Podle webu má za sebou operaci nádoru žaludku. Úplně bez potíží ale není. „Jde o autoimunitní onemocnění, existují podpůrné prostředky, ale léčba zatím ne,“ prozradila Saláková, která se snaží být optimistická a věří v to, že budoucnost v tomto ohledu přinese změnu.

„Je to prostě taková nemoc na dlouho, víte, jak je to s imunitou. Věřím, že to bude dobré a časem se najde léčba, která to vyléčí anebo úplně zastaví. Zatím jsou věci, které mi dopomohou k tomu, abych se cítila víceméně dobře, nemoc se zpomalila nebo utlumila,“ popsala Míša, která po střetu s nemocí přehodnotila některé věci.

„To nejhorší mám za sebou, ty tři měsíce byly strašné. Ale žiju, starám se. Změnila jsem pohled na život, uvědomuji si, že tady nejsme napořád. Vážím si života víc,“ řekla manželka bývalého reprezentanta, po jehož boku si užívala atmosféru světoznámého filmového festivalu v Karlových Varech.