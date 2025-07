Janečkova Lilia po smrti kamarádky Kolouchové: Ostrý vzkaz!

Hrozně to bolí! Manželka miliardáře Karla Janečka Lilia (37) se rozhodla říci dost všem, kteří mají potřebu řešit život zemřelé horolezkyně Kláry Kolouchové (†46). Ostře se snažila o apel do jejich svědomí.

Podle slov Khousnoutdinové se s Kolouchovou pravidelně vídaly na ostravském hudebním festivalu. „Přijde mi to tak nehorázně sprosté, zbytečné, nízké a zcela nečestné. Pomlouvat ženu, která se již nemůže bránit, kterou samozřejmě většina těch, kdo kritiku píše, reálně nikdy nepotkala. »Dokazovat« si na něčí tragédii, že »můj« životní styl je lepší, osvícenější, víc obětavý, víc správně mateřský...,“ pozastavila se nad komentáři ke smrti své kamarádky.

„Jsem pevně přesvědčená, že dokud musíme napadat každého, kdo nežije tak jako my, tak tu pořád budeme mít konflikty, intriky, rozbroje, kudly do zad a jiné nižší projevy lidské povahy,“ zlobí se. „Nemusím vždy souhlasit s tím, co druhý nebo druhá dělá, ale můžu mít úctu k tomu, že každý má právo na volbu. Já osobně s volbami Kláry souhlasím a soucítím do morku kostí. Chápu, že někomu to přijde zvláštní, chápu, že někdo má jiné priority – ale že to někdo vnímá jako zelenou k tomu »blít« posmrtně svůj jed na sociálních sítích, to si opravdu nemyslím, že je vhodné,“ přidala své pocity.

„Kláro, ty vždy zůstaneš hvězdou na mojí vnitřní obloze,“ přidala Lilia vzkaz tam nahoru Kolouchové.