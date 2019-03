Ke zraněnému Krmenčíkovi doletěly dvě zprávy: Co se dozvěděl?

Zlé echo přišlo »Krmelcovi« z Teplic, kde to jeho parťáci projeli 1:2. U televize musel poslouchat spílání kouče Pavla Vrby nad fi - askem: „Jestliže hráčům něco ukazujete, a ti na to nereagují, tak mi to připadá, jak kdybyste to vysvětloval desetiletým klukům.“

A tak jsme se přes malé chlapce dostali k té medové zvěsti. Rozkošná manželka Denisa oznámila Michaelovi, že je v požehnaném stavu. „Nejkrásnější dárek, budu podruhé táta,“ pochlubil se šťastný Krmenčík na Instagramu. Když jsme u těch kluků, bude mít princeznička Claudinka (1) brášku?