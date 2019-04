Romantika! Americký miliardář z NFL si vzal krásnou Češku, co mu zachránila kariéru!

Úspěšní sportovci se poznali během studií na Stanfordu, kde byla Pechancová kapitánkou gymnastického družstva a Luck hvězdou týmu amerického fotbalu. Oba tam také před sedmi lety završili studium architektury.

Pechancová, která se narodila českým rodičům v New Jersey, získala ještě titul MBA a v současnosti pracuje jako produkční pro televizní stanice ESPN a NBC. Českou republiku reprezentovala v letech 2006 až 2010 a startovala i na mistrovství světa a Evropy.

Luck hraje od roku 2012 za Indianapolis Colts a čtyřikrát si vysloužil nominaci do Pro Bowlu, což je utkání hvězd NFL. Před třemi roky prodloužil s klubem smlouvu do roku 2022 za 140 milionů dolarů (cca 3,2 miliardy korun) a stal se s průměrným platem 23,3 milionu dolarů na sezonu nejlépe placeným hráčem ligy.

Děkuje za to především své dlouholeté partnerce. Vždyť v sezoně 2017 nenastoupil kvůli těžkému zranění jeho klíčové části těla, ramena, k jedinému zápasu a jeho kariéra byla v ohrožení.

„Nemohl bych se takhle daleko dostat, nebýt Nicole. A není to jen proto, že je ochotná udělat cokoliv, aby mi pomohla. Je tvrdá. Ví, co je to trénink a bolest. Bez Nicole bych to nezvládl,“ řekl pro Indianapolis Star hvězdný quarterback, který tehdy dva měsíce rehabilitoval v Nizozemsku.