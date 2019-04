Hrdinové ze Žižkova! Fanoušci pomáhali u vážné nehody, žena omdlela

"Fanouškovský bus na cestě ze Znojma zastavil u vážné dopravní nehody. Fans pomáhají vyprošťovat zraněné, bohužel, jsou tam i zranění smrtelná. Prohra se Znojmem je najednou úplně nicotná," informoval na Twitteru fanouškouvský účet We are Žižkov.

"Děkuji našim fanouškům, že se takto zachovali a pomohli. V takových situacích to není totiž vždy samozřejmé. Okamžitě všichni vyskákali z autobusu, všech dvacet lidí, ať už šlo o mladého kluka, holku či dva chlapy, kterým bylo přes padesát let. Zaslouží si velký dík!" řekl jeden z fanoušků prostřednictvím We are Žižkov.

„V autobuse se řešil fotbal, někdo pospával a ostatní koukali z okna a přemýšleli nad prohrou. Z ničeho nic se z popředí ozval výkřik a následně i prudké brzdění. Celý autobus se lekl, a když jsme si všimli vážné čelní srážky, neváhali jsme ani vteřinu a okamžitě všichni vyskákali z autobusu ven," popsal svůj nepěkný zážitek jeden z účastníků záchranné akce.

"Rychle jsme se rozdělili do tří skupin. První se snažili dostat k řidiči felicie, která nás předjížděla chvilku před střetem, ale řidič byl bohužel na místě mrtev. Druhá skupina se pokusila dostat ke spolujezdci, který byl v bezvědomí. Když jsem mu přestřihl bezpečnostní pás, tak jsme se ho chtěli pokusit vytáhnout ven, ale nešlo to, protože byl přiskřípnutý palubní deskou. A třetí skupina se postarala o řidiče z protijedoucího auta, kterého naši chlapi odvedli za svodidla," navázal.

"Hrozné. Ten křik všude, jedna naše fanynka tam dokonce omdlela. A nejvíc smutné na tom bylo, že ostatní řidiči nás objížděli a troubili jako by se nechumelilo," dodal.

Viktoria prochází krizí, ve druhé lize bojuje o záchranu, nejvěrnější fanoušci s ní ale stále jezdí kam mohou. Na páteční večerní zápas ve Znojmě vypravili autobus, na nějž přispěli i hráči A týmu. Nápad vzniknul právě u nich jako revanš za vysokou prohru 0:6 s Brnem, kde věrní Viktoriáni fandili i za nepříznivého výsledku a v prudkém dešti.