Lions začali ligu amerického fotbalu vítězně. S Ostravou si poradili 7:0 | iSport.cz

Steelers vstupovali do zápasu s velkým handicapem. Hlavní quarterback Ostravy musel před sezonou na operaci se slepým střevem a do zápasu tak musel nastoupit Alan Kosniovský. V duelu však bylo vidět hodně nepřesností, zejména v útoku se oběma týmům moc nedařilo. „Kluci si asi vzali špatné rukavice, přihrávky moc dobře nechytali. Je co zlepšovat,“ potvrdil Martin Wasserbauer z Ostrava Steelers, který je ve svým 51 letech stále platným hráčem.

Obrana Lions se tak při absenci amerického quarterbacka mohla více zaměřit na běhovou hru Steelers. To se jim podařilo, a tak Pražané nepovolili soupeři ani bod. „Celkově byl výkon obrany dobrý, ale měli jsme ještě víc příležitostí sebrat soupeři míč,” radoval se po zápase obránce Lions Lukáš Rokošný, který si v jednom z klíčových momentů počíhal na přihrávku quarterbacka Kosniovského a věnoval tak míč svému útoku.

O jediný touchdown zápasu se postaral v první čtvrtině Marek Suchý. Ten zachytil dlouhou přihrávku od quarterbacka Michaela Hayese. Lions se mohou radovat z výhry, ale vítězství 7:0 proti soupeři oslabeného o quarterbacka je malou kaňkou na vítězství. „Je to první zápas, takže je ještě pořád co zlepšovat. Musíme být více konzistentní,” dodal Rozkošný.

Další kolo Paddock ligy je na programu příští víkend, kdy Brno Alligators zavítají na hřiště Pilsen Patriots a Pardubice Stallions zahájí sezonu na hřišti nováčka, Ústí nad Labem Blades.