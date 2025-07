Kozel: Pořád stojíme o Ševčíka, signály o Martincovi a Spartě nemám. Jak viděl Legii?

Jste s přípravou a generálkou spokojen?

„První poločas jsme měli chvilkami problémy s dobíráním druhých a dlouhých míčů. Udělali jsme jednu chybu, po které mohl dát soupeř gól, nicméně vedení bylo zasloužené, protože jsme byli lepším týmem. Akorát jsme neměli dobré řešení finále a produktivitu. Ve druhém poločase už jsme měli střelce, který to relativně rychle a lehce rozhodl. Pak už se zápas jen dohrával.

Řekl si žolík Jan Chramosta hattrickem o místo v základní sestavě?

„Honza má v týmu nějakou roli, známe ji my i on sám. Zase potvrdil, že je střelec.“

Jak to vypadá s Laminem Jawem a Jakubem Martincem?

„Jsou ve stavu zraněných. Uvidíme.“

Pokud by nebyli, může jít o problém, čeká vás extrémně náročný start. Během pěti kol potkáte Spartu, Plzeň a Slavii...

„Je to těžký začátek, ale s každým soupeřem musíte hrát. Bereme to jako naši výhodu, soupeř ještě nemusí být tak rozehraný. Sparta ještě těžký zápas nehrála, přátelák hrála de facto jeden. Z tohoto pohledu se s ní utkáváme třeba ve správnou chvíli. Uvidíme, jestli se toho dá využít.“

Právě ze Sparty odešel Martin Vitík, nemáte obavy, že si na Letné jako náhradu vyberou Jakuba Martince, nebo Nemanju Tekijaškiho?

„Bojíme, nebojíme... (úsměv) Když něco takového přijde, budeme to muset řešit. Zatím žádné takové signály nejsou, věřím, že u nás zůstane.“

A posily ještě řešíte?

„Snažíme se ještě o nějaký příchod, protože nám odešli čtyři hráči do ofenzivy. Jednoho až dva bychom určitě chtěli.“

Třeba Petra Ševčíka ze Slavie?

„Ano, pořád o něj stojíme.“

Ševčík je nicméně kreativní záložník, někdo bude muset nahradit „špinavé“ góly Dominika Hollého.

„Takový hráč se nehledá úplně lehce. To samé Beny Kanakimana, který taky odešel. To je rovněž atypický hráč, kterých moc není. Jeden dal sedm gólů, druhý pět, takže dvanáct gólů nám může chybět. Hledáme na trhu různé hráče, budeme se snažit kádr ještě doplnit. Typ jako Dominik tady zatím není, ale třeba ho nahradíme z vlastních zdrojů.“

Kvitujete v tomto ohledu spolupráci s novým sportovním ředitelem Zdeňkem Koukalem, kterého dobře znáte z Liberce?

„Je tady krátce, bylo to rozhodnutí pana Pelty, který tady třeba nějakou dobu být nemusí. Potřeboval někoho, kdo bude zodpovídat za sportovní úsek. Takhle to vidím já. Pracovali jsme spolu dlouho, už dřív zařizoval kempy, soustředění a podobně, takže aspoň víme, co od sebe čekat.“

Jak se jeví noví hráči? Levý stoper Nassim Innocenti připomíná Filipa Nováka, taky chce míč hodně do nohy.

„Je fotbalový. Přišel ze slovenské ligy, takže dohání ještě nějaké kondiční manko, ale fotbalista to je. Musíme ho akorát rozběhat, aby si zvykl na naši hru.“

Lukáš Penxa se Samuelem Lavrinčíkem vypadali, že taky zapadli.

„Budou přínosem, i když nějaký čas na adaptaci samozřejmě budou potřebovat. Lukáš Penxa je dynamický hráč, do generálky naskočil velmi dobře, bohužel za týden nemůže hrát (dohoda se Spartou, ze které hostuje – pozn. red.), takže musí ještě minimálně týden počkat. A co se Samka Lavrinčíka týká, je to fotbalový hráč. Zatím nemáme Ševču a potřebovali jsme někoho do středu pole. Potřebuje si jen trošku zvyknout na vyšší intenzitu hry a tréninků, fotbalové myšlení a řešení má však většinou správné.“

Hráli jste nedávno v přípravě proti Legii (0:1), jaké šance na postup dáváte Baníku nebo Spartě?

„Pro oba je to určitě hratelný soupeř. Hratelné to bylo i pro nás, neuspěli jsme jen proto, že jsme v utkání neproměnili čtyři vyložené šance, zatímco oni celý zápas prakticky žádnou neměli. Dali jsme si vlastní gól ze standardky pět minut před koncem, kdy jsme dohrávali v hodně namixovaném složení. Nebyl to úplně objektivní výsledek. Myslím si, že česká intenzita hry jim může dělat problémy.“