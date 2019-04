Mick Schumacher nikdy nezažije, jaké to je pohybovat se v motoristickém světě bez povšimnutí. Jeho jméno bude vždycky způsobovat pozdvižení. Stejně jako o víkendu v Bahrajnu, kde byl v centru dění.

„Jaké to je být takhle viditelný? To je těžká otázka. Tohle ke mně patří, jsem syn svého otce a jsem za to šťastný. Ve formuli byl nejlepší a já k němu vzhlížím," řekl pro BBC.

Zvyk nezvyk, jde zkrátka o něco netradičního, čemu ostatní jezdci nemusí čelit. Enormní tlak, spojený se slavným příjmením a tváří. Mick je na to zvyklý, do života mu dle jeho slov hodně dal právě jeho otec. „Nebýt jeho já bych nebyl tím, kým jsem," zamyslel se.

Corinna Schumacher look his son on the Ferrari SF90... There're no words for describe this moment ❤️ remembering the past...#MickSchumacher #F1Testing #Ferrari

Když měl Michael Schumacher nehodu na sjezdovce, jeho synovi bylo pouze čtrnáct let. Už měl ale něco naježděno a vůně benzinu byla jím vybraná cesta. Vyrovnat se s následnou obrovskou ztrátou v osobním životě mu pomáhala hlavně matka Corinna a manažerka Sabine Kehmová. Pomocnou ruku ale nabídli i mnozí další.

„Známe se odmalička, chvíli se sice hledal, ale jinak je to vážně odhodlaný chlapec a je neskutečné, jaký se z něj ve formuli 3 stal bojovník," říká Ross Brawn, který býval mezi lety 1997-2006 manažerem italské stáje. „Jeho závodnický vývoj šel za posledních 12 měsíců neskutečně nahoru," chválil dál.

I díky tomu přišla tahle šance. A kdoví, třeba se zase jednou vzpínající se koník propojí se slavným závodnickým jménem. Nechme se překvapit.