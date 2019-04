Dohra pofidérního losu poháru: Tajemné obvinění Baníku! Co na to majitel?

Pauly konkrétně vytáhl Slavii, která se tak o postup do finále popere doma se Spartou (24. dubna). Fotbalovou veřejnost ale pobouřil především amatérský způsob, jakým se sekretář k výsledku dopracoval. Na míčky, v nichž se skrývaly cedulky s jednotlivými týmy, se totiž stále upřeně díval!

„Upřímně jsem snad ještě nikdy neviděl, aby losující několik vteřin pozorně hleděl do osudí a zkoumal, který míček vytáhnout. Vždycky jsem si myslel, že se losuje poslepu,“ řekl s údivem pro iSport.cz člen představenstva Sparty Adam Kotalík.

Los MOL Cupu vzbudil spekulace. Chování sekretáře překvapilo i Spartu

Fanoušci situaci dokonce označují jako druhou »karlovarskou losovačku« (zmanipulovaná soutěž na stavbu multifunkční haly v Karlových Varech v roce 2006). Spekulace ještě přiživilo, že při losování druhé dvojice semifinalistů koukal Pauly úplně jinam a na mísu se ani nepodíval. „Považuju to za absurdní, žádná senzace se nekoná. Obviňování je mimo realitu, míčky ležely v misce hodinu před losem a na místě byla přítomná i Česká televize,“ hájil se Pauly.

Jako by nestačilo, že losování MOL Cupu vypadalo kvůli nešikovnosti Paulyho podivně. Do několika českých redakcí totiž téměř čtyři hodiny před samotným losem dorazila SMS zpráva, v níž anonym nařkl šéfa Baníku Václava Brabce, že jej měl zmanipulovat. Pokud totiž Ostrava pohár vyhraje, postoupí do třetího předkola Evropské ligy.

„Jak mám asi reagovat, když jde o naprostý blábol? Takových zpráv jsem dostal asi deset a kolují celou republikou. Co na to říct? Ještě dělám na brexitu, aby se urychlil,“ poznamenal Brabec pro Blesk sarkasticky.