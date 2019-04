Los MOL Cupu vzbudil spekulace. Chování sekretáře překvapilo i Spartu | iSport.cz

V kuloárech se o tom hlasitě mluvilo. Že čtvrteční los semifinále Mol Cupu může být zmanipulovaný. I deník Sport před samotným aktivem obdržel upozornění, že se pojede podle předem daných „not“.

Jak měly vypadat? Baník měl být přiřazen Bohemians, aby měl teoreticky snazší cestu do finále, potažmo v případě úspěchu v celém poháru postoupil do třetího předkola Evropské ligy.

Konečné resumé?

Baník–Bohemians.

Slavia–Sparta.

Spekulace o Baníku tedy vyšla. Ovšem poněkud kostrbatě. Jako první totiž vytáhl Jan Pauly ze skleněné dózy míček ukrývající Slavii. A udělal to tak zvláštně, že se rozjela spekulace jiná – a sice, že červenobílí chtěli kvůli nabitému programu hrát doma a los šel tedy na ruku jim.

Co přesně tedy Pauly udělal? Jemně řečeno si sekretář asociace rozhodně nepočínal příliš šikovně. Zvlášť s ohledem na předchozí spekulace o pojištěném losu. Nejprve červené míčky roztočil, poté s upřeným pohledem do nádoby několik vteřin počkal, až se zcela přestanou hýbat. A pak bez toho, že by jakkoliv otočil hlavu, vytáhl z osudí „slávistický“ míček. V tu chvíli bylo jasné, že sešívaní odehrají semifinále v Edenu.

Tak, jak si údajně přáli. Mimochodem, video s průběhem losu se stalo na sítích populární a fanoušci spekulace rozhodně nesmetli se stolu. Proti způsobu losu se krátce poté ohradila i Sparta. Konkrétně člen představenstva klubu Adam Kotalík, který byl losování osobně přítomen.

„Upřímně jsem snad ještě nikdy neviděl, aby losující několik vteřin pozorně hleděl do osudí a zkoumal, který míček vytáhnout. Vždycky jsem si myslel, že se losuje poslepu,“ pronesl Kotalík udiveně a zároveň přiznal, že před losem zaslechl spekulace, v jakém pořadí mají být mužstva z osudí vytažena.

Pauly jakékoli nefér jednání odmítá. „Že se něco takového povídá o zmanipulovaném losu, jsem neslyšel. Ale přijde mi to absurdní. Míčky tam ležely hodinu před losem, stejně jako tam hodinu před losem byla televize. Vůbec nevím, jak bych takovou věc udělal. Žádná senzace se nekoná, šlo o obyčejnou náhodu, která, chápu, není atraktivní,“ reagoval na zpochybnění losu Pauly a dodal, že kdyby los skončil jakoukoliv jinou kombinací, tak prý nepochybuje, že by se to také stalo věcí předchozí konspirace.

Proti případné konspiraci, která žila před losem, tedy té ve prospěch Baníku, mluví to, že další míček se jménem Sparty už vytáhl Josef Sládek, jednatel společnosti Mol. Ten se během losu na rozdíl od Paulyho opakovaně podíval na přítomné novináře, svazové zaměstnance a zástupce klubů.

Deník Sport získal vyjádření i dalších dvou klubů. Marek Jankulovski prý žádnou zaručenou šuškandu neslyšel. „Ale vůbec mě to nepřekvapuje. Jsme v Česku, tady se spekuluje pořád. V tuzemském fotbale jsem rok, slyšel jsem toho už hodně. Řeči byly a budou,“ mávl rukou bývalý reprezentant a v současnosti sportovní ředitel Baníku.

Ředitel Bohemians Darek Jakubowicz připustil, že je s losem spokojený, byť by mnohem raději hrál semifinále v domácím prostředí. Spekulace prý nezaznamenal. „Ne, nic jsem neslyšel. Baník jsme si přáli, ale před vlastními fanoušky,“ prohlásil.

Zástupce Slavie Jiřího Bílka se Sportu oslovit nepodařilo.